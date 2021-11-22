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Galatasaray'da gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. haftasında 25 Kasım Perşembe günü sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'da gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında dün Nef Stadı'nda yapılan derbide Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, Olimpik Marsilya ile yapacağı maç öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kulübün açıklamasına göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile başladığı idmanda pas çalışmaları üzerinde durdu. Ana bölümünde ise sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynanan antrenman, koşularla tamamlandı.

Galatasaray, Olimpik Marsilya maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Biletler satışa çıktı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak E Grubu 5. hafta müsabakasının biletlerinin passo.com.tr ve Aslanlıyol Passolig gişelerinden satışa sunulduğu belirtildi.

Biletleri ilk olarak 2019-2020 sezonu kombine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerinin alabileceği ifade edildi. Karşılaşmanın biletlerinin yarın saat 14.00'ten itibaren ise genel satışa çıkacağı aktarıldı.

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