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Galatasaray'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü, bir futbolcusunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Galatasaray'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımızın bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.

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