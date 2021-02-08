Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımızın bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.
Galatasaray'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Galatasaray Kulübü, bir futbolcusunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.
08 Şubat 2021 Pazartesi 20:11