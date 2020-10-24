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Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 yendi

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 yendi.

Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 yendi

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 yendi.


3. dakikada Belhanda'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Falcao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak geri döndü.

21. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Orta sahada İbrahim Akdağ ile girdiği mücadele topu almayı başaran Babel'in pasında Belhanda topla buluştu. Belhanda'nın ceza sahası içine girerek sağ çaprazdan topla buluşturduğu Emre Kılınç'ın vuruşunda, kaleci Farnolle müdahale etse de meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

Gol sonrasında ev sahibi ekibin itirazları sonucu VAR odasıyla görüşen hakem Arda Kardeşler, kararını değiştirmedi ve golü verdi.

33. dakikada Galatasaray'da Falcao'nun ceza yayı üzerinden çektiği şutta, top kalenin üzerinden auta gitti.

38. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Novikovas'ın verdiği pasla topla buluşan Ricardo Gomes'in, ceza sahasının sağ çaprazından çektiği sert şutta, kaleci Okan Kocuk topu kornere çeldi.

43. dakikada topla ceza sahası içinde Marcao ile mücadele eden Ricardo Gomes yerde kaldı. İtirazlar üzerine VAR'a giderek inceleme yapan Arda Kardeşler, penaltı kararı verdi.

45. dakikada Novikovas'ın kullandığı penaltı atışında, top ağlara gitti: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

52. dakikada Saracchi'nin sol kanattan yaptığı ortada uzak köşeden Falcao'nun kafa vuruşunda, topu auta gitti.

64. dakikada sarı-kırmızılı ekip tekrar öne geçti. Babel'in pasında ceza sahasının sol çaprazında topu gögsüyle kontrol eden Falcao, dar açıda olmasına rağmen uzak köşeye vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

71. dakikada Emrah Başsan'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top az farkla kale direğinin üzerinden auta çıktı.

90. dakikada ceza sahasının önünde topla buluşan Emre Akbaba'nın plase vuruşunda, kaleci Farnolle topu yatarak kurtardı.

Müsabaka sarı-kırmızılı takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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