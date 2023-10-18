Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam edecek.
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