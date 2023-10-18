  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlanıyor

Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlanıyor

Yayınlanma:
Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak:Haber Kaynağı

Spor
Tekerlekli Sandalye 100. Yıl Tenis Turnuvası heyecanı
Tekerlekli Sandalye 100. Yıl Tenis Turnuvası heyecanı
Baja Troia 19-22 Ekim’de Çanakkale’de
Baja Troia 19-22 Ekim’de Çanakkale’de
VakıfBank'a yeni seyahat sponsoru
VakıfBank'a yeni seyahat sponsoru
Drift Sezon Finali Körfez’de
Drift Sezon Finali Körfez’de
Türkiye Basketbol Ligi'ne yeni isim sponsoru
Türkiye Basketbol Ligi'ne yeni isim sponsoru
100. Yıl Cumhuriyet Rallisi İstanbul’da
100. Yıl Cumhuriyet Rallisi İstanbul’da
Arda Turan'dan Sürpriz Açıklama: Eyüpspor Avrupa'da Boy Gösterebilir!
Arda Turan'dan Sürpriz Açıklama: Eyüpspor Avrupa'da Boy Gösterebilir!
Fenerbahçe Hatayspor maç biletleri ne zaman çıkacak? Fenerbahçe Hatayspor maçı bilet fiyatları
Fenerbahçe Hatayspor maç biletleri ne zaman çıkacak? Fenerbahçe Hatayspor maçı bilet fiyatları