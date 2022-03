Galatasaray Başkanı Elmas: Fikir ayrılıkları devam ederse Kulüpler Birliğinden çıkarız

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barcelona ile yarın oynayacakları UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesinde Florya'da çok güzel bir atmosferin olduğunu belirten Elmas, "Takımımız son derece motive. Umarım yarın Barselona'da göstermiş oldukları, hepimizin, Türkiye kamuoyunun takdirini toplamış disiplinli oyunu tekrar göstererek, Ali Sami Yen'de yazılan destanlara bir yenisini eklerler." dedi.

Avrupa'da başarısızlığın en önemli sebeplerinden birisinin finansal disiplinle yönetilmemek olduğunu savunan Elmas, "UEFA'nın futbolda uzun süredir uygulandığı finansal fair play çok önemli. Biz bunu Türkiye'de biraz geç fark ettik. Hala da tam fark edebilmiş değiliz. Kulüplerin finansal olarak kendi gelirleriyle dönebilmeleri, kurumsal açıdan disiplinli yönetilmeleri, spora bakış açılarının öngörüyle değil bilimselleşmesi gerekiyor. Avrupa'da futbol dahil bütün spor branşları çok daha bilimsel yönetiliyor. Biz ülke olarak bunun gerisinde kaldık. Eskiden yöneticilerin, teknik ekiplerin öngörü, oyunu okuyabilme diye tabir ettiğimiz sezisel kabiliyetleri, bugün çok fazla ölçümle, bilgiyle, datayla daha net tespit edilebiliyor. Kulüplerin spor bilimindeki gelişmeleri yakından takip edip yüksek seviyede kullanması, buradan gelen verileri de çok yüksek düzeyde kullanması gerekiyor. Biz de Galatasaray olarak bunun öncüsü olmak için çok ciddi adımlar atıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Cesaretli davranan, problemleri halının altına süpürmeyen kulüplerin ilk düzlüğe çıkan kulüpler olacağını söyleyen Elmas, Galatasaray'ın maddi ve manevi kaostan ilk çıkan takım olması için birçok pozitif girişimde bulunduklarını kaydetti.

Galatasaray'ın finansal yapısı

Burak Elmas, doğru bir bütçeyle zarar etmeden bir hikaye yazmanın peşinden gittiklerini söyledi.

Elmas, sarı-kırmızılı takımın yıllık giderini 30-35 milyon avro seviyesine indirmek istediklerini aktararak, "65 milyonlar seviyesinden 55-60'lar seviyesine geldik. Galatasaray'ın 85-90 milyon avrolar harcayarak başarısız olduğu sezonlar oldu. Geçmişte bu zararları eden yönetimler hiçbir şey olmamış gibi dolaşabiliyorlar ortada. Bugün para harcayıp 'Bizden sonrakiler nasıl olsa öder' mantalitesi artık daha fazla sürdürülemez." diye konuştu.

Elmas, yönetime geldikten sonraki hamlelerinden memnun olup olmadığıyla ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

"Baştan beri stratejimiz vardı, bunu uygulamak için yola çıktık. Bazen uygulamada arzu ettiğiniz hıza ulaşamayabilir, uygulama aşamasında kişilerle aynı fikirde olmadığınızı görebilirsiniz. Bu stratejimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu cesaret isteyen bir şey, anlaşılan ve alışılagelmiş bir şey değil. Popüler kararlar almak yerine, Galatasaray'ın 5-10 yılını düşünmek gerekiyor. Bütün genç üyelere 'Asıl sizlerin takip etmesi lazım.' diyorum. Bize bırakılan Galatasaray çok iç açıcı değil. Çok ciddi bir borç yükü olan, nakit üretemeyen, birçok sporda stratejisi olmayan bir Galatasaray bizim jenerasyonumuza bırakıldı. Bizim hedefimiz, bizden sonra gelen genç nesillere yaptıklarımızın üzerine koyabilecekleri kuvvetli bir Galatasaray platformu bırakmak."

MHK'nin hakem klasmanı belirleme kararları

Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) hakem klasmanı belirleme kararıyla ilgili, "Kulüpler Birliğinin üzerinde mutabık olmadığı bir liste, Kulüpler Birliği gücü kullanılarak TFF ve MHK'ye dikte edilmeye çalışılıyor." dedi.

Kulüpler Birliği adına üç kulüp başkanının MHK'nin eski başkanı Serdar Tatlı'ya maç yönetmemesi için 9 hakemlik bir liste verdiğini anlatan Elmas, "Bu listedeki isimlerin hepsi bugün görevden alınan hakemler listesinde var. Onlara 4 hakem daha eklendi. Bu liste kimin listesi? Böyle bir liste teslim edilecekse bunun bir altyapısının olması lazım. O gün için bana sorarsanız Kulüpler Birliğinin birlikteliği bu dönem için sona erdi." ifadelerini kullandı.

Elmas, Türk futbolunda lobi çalışmaları yapan kulüpler olduğunu savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Kulüpler Birliğinde ve Türk futbolunda birtakım lobiler, güç gösterme çabasında olan kulüpler var. Biz göreve geldiğimizden bu yana tüm kulüplerin haklarının eşit olması gerektiğini savunuyoruz. Bugün bir sonraki TFF seçimleri için bile lobi yapanlar var. Türk futbolu bu kadar büyük bir kaosun içerisinde, şu anda kurullarda yer alacak kişiler, kurullara insan sokmaya çalışan kulüpler, federasyon başkanlığına aday göstermek ya da olmak isteyenler şu anda kulis çalışması yapıyor. Bunun en büyük zararını da Türk futbolu çekiyor. Bu 9 hakemin burada olması beni çok rahatsız ediyor. Niçin, hangi takıma hata yapmışlar, bunları çok iyi incelemek lazım. Bu kararları alırken bu kadar uzun süre hizmet etmiş hakemlerin bir ailesi, gururu olduğunu unutmamak lazım. Yapılış şekli son derece zamansız oldu. Anlatılış şekli son derece yanlış oldu. Eğer Kulüpler Birliği mutabık kalsaydı, sebepleri anlatılsaydı, kalan hakemler niçin kaldı, gidenler niye gitti, bunu isteyen kulüpler olmuş mu, hangi maçları iyi yönetmedikleri için bu hakemler görevden alınmışlar, acaba bazı kulüplerin hakemlerin atanması ve görevden alınması konusunda diğer kulüplere göre orantısız talebi olmuş mudur? Bu sistemsel hataları ortadan kaldırmadığınız zaman istediğiniz kadar hakemleri değiştirin, MHK Başkanı değiştirin, hiçbir şey değişmez."

MHK'nin kararının gerekçelerinin kendilerine anlatılmadığını belirten Elmas, "Galatasaray'a sezon içinde ciddi bir operasyon yapıldı. O listede, bizim maçlarımızda ciddi hatalar yapan hakemler de var. Bir liste çıkarttırdım geçenlerde, bütün hakemlerin hangi kulübün maçını yönettikleri, hangi takımın maçını kaç hakemin tüm sezonda yönettiğini, hangi hakemlerin hangi takımların maçlarından sonra dinlendirildiğinin tablosunu çıkarttırdım. Sürekli alınan kararlarda belli kulüplerin aleyhine hata yapan hakemler, belli kulüplerin maçlarını az sayıda hakemin yönettiği gibi resim çıkacak. Bu resim de aslında sistemsel problem dediğim şeyin ana sebebidir." görüşlerini paylaştı.

Sistemsel sorunları kişilere zimmetlemekten vazgeçilmesi gerektiğini dile getiren Elmas, problemlerin kamuoyuna açık bir şekilde çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Türk sporunda geçmiş alışkanlıklarla devam etmek isteyenlerle yenilikçilerin bir mücadelesi olacağını aktaran Elmas, "Kurumsal yönetim alışkanlıklarıyla bu sporu yönetmek zorundayız. Geçmiş alışkanlıklara sporu teslim edemeyiz. Bu kulübe bir şey olmaz, devlet nasıl olsa yardım eder mantığıyla bu iş bitmez. Her türlü pozitif çözümde masadayız. Bu sezon başlamadan, bu konuları sezon başlamadan halletmek gerektiğini söyledim. Haklı çıktık. 10 hafta kala ligin geleceğine, puan durumuna ciddi etkileri olmuş hakemler sistemden çekildi. O zaman ben çıkıp söyleyebilirim, 'Bize operasyon yapıldı.' Zaten bunlar bizim şikayet ettiğimiz maçlardır. Suç duyurusunda bulunalım. Bunu küme düşme potasındaki kulüpler de söyleyebilir. Tamamen bir kaos sezonuna girdik. Son kararın zamanlaması son derece yanlıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Elmas, UEFA'nın Finansal Fair Play sistemini tüm federasyonların ülkelerinde uygulamak zorunda olduğunu söyleyen Elmas, "Biz Türkiye olarak gözümüzü kapattık. Bu zararlar göz göre göre oluştu. Biz de rakiplerimiz de sert denetimden geçmeliyiz. Bu denetimi gevşetince işini düzgün yaparak borçlarını azaltmak isteyen, kulübünü finansal bir disiplinle ileri taşımak isteyen yönetimler linç ediliyor." dedi.

Transfer harcamalarında denetimsizlik olduğunu ileri süren Elmas, "Sonra, 'O oyuncuyu alıyor, sen nasıl alamıyorsun?' deniyor. Sistemlerin doğru konulması, denetimin disiplinli yapılması, cezaların acımasızca verilmesi lazım. Türk sporu denetimdeki zayıflık ve cezalardaki esneklik sebebiyle bu hale geldi. Artık çeki düzen verilmesi lazım. Geldiğimiz noktada bu bir mecburiyet. Bu mecburiyet olmasa bile biz kulübümüzü böyle yöneteceğiz. Bugün popüler olan, doğru yaptığı sanılan çoğu kişinin kulüplerine büyük bir ihanet içinde oldukları zaman içinde gözükecek." diye konuştu.

Kulüplerin göz göre göre ekonomik olarak sıkıntıya düştüğünü kaydeden sarı-kırmızılı kulübün başkanı, şunları söyledi:

"Bizim problemimiz sistemsel ve sisteme müdahale. Sistem içinde lobiler olması ve güç ortaya koyma mücadelesidir. Bunu herkes biliyor ve konuşuyor. Finansal fair play sadece kulüplerin zararını ölçme kuralları değildir. Bu kural kulüplerin şişirilmemiş gelirleriyle, net kendi kazancıyla operasyonlarını finanse etmesi ve rekabet etmesi üzerinedir. Bu konuda Türkiye'de ciddi sorun olduğunu görüyorum. Bazı kulüplerimizin bilançolarıyla, gelirleriyle kuramayacakları takımları kurulabildiğini görüyoruz. Biz burada ufalmaya çalışırken, bizden daha fazla borçlu olan kulüplerin daha fazla harcama yapabildiğini görüyoruz. O zaman finansal haklı rekabet sahada oluşmuyor. Borç yaparak bile gelirinden fazla harcamaması lazım kulüplerin. Bir takımın harcama limitini genişlettiğiniz zaman, o takım borç yapıyor. Mecbur kaldığınız bütçeyle başarı elde etmek zorunda olduğunuz yerde, diğer takım borçlanarak, kulübünü zarar ettirerek sizinle rekabet ediyor. Bu haksız rekabet sadece oyunda değil, finansal açıdan da oluyor. Buna dünyada büyük önlemler almaya çalışıyorlar. Türkiye'de de böyle bir disipline girme mecburiyetimiz var."

Süper Lig AŞ. kurulması hedefi

Kulüpler Birliği Vakfı içinde anlaşmazlık olduğunu ileri süren Elmas, "Süper Lig AŞ. mevcut Kulüpler Birliği Vakfı yapısı ve yönetim tarzıyla kurulamaz. Çünkü samimiyet yok, büyük ayrışma var. Bu devam ederse, Kulüpler Birliği Vakfı içinde olup olmamayı ciddi anlamda düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

En son erteleme kararında federasyonun Kulüpler Birliği Vakfından görüş aldığını anlatan Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha Barcelona maçını oynamamıştık. O gün, 'Böyle bir hava geliyor. Burada birçok takım mağdur olabilir, sahalar bozulabilir ve sakatlar verebiliriz. Bunu geçmişte yaşadık.' diye söyledim. Ancak, 'O istiyorsa yapmayalım, biz idare ederiz.' şeklinde hareket eden kulüpler var. Bu maçın yarışa ciddi etkisi olmayacaktı. Kulüpler Birliği Vakfı olarak aramızda anlaşamadık. Federasyonun yapmış olduğu pozitif teklife, negatif dönüldü. Oy birliğiyle değil oy çokluğuyla dönüldü. Süper Lig AŞ'nin kurulması, naklen yayınlar, vesaire... Ciddi işler. Kulüplerin, ciddi anlamda Türk sporunun geleceği için bu konularda ehil kişilerle hareket etmesi gereken bir dönem. Maalesef mevcut Kulüpler Birliği Vakfı yapısı içinde bu iradeyi görmüyorum. Bizim önce Kulüpler Birliği Vakfı içinde bir masa etrafında hemfikir olmamız gerekiyor. Daha hepimizin şikayet ettiği, çalışmadığını düşündüğü Merkez Hakem Kurulu sisteminde alınan kararın şekli, zamanı ve isimleriyle ilgili bile aramızda mutabık kalamıyoruz. Süper Lig AŞ. kurulunca birçok konuda mutabakat sağlanması lazım. Mevcut yapı bunu sağlayamaz."

"Türk futbolunda gelirler aşağı indi, dip noktadayız"

Yayın ihalesi ile ilgili konuşan Elmas, mevcut yayıncı kuruluşun her sene indirim isteyerek kulüpleri zor durumda bıraktığını söyledi.

"Mevcut yayıncı kuruluş 500 milyon dolardan ihale aldı. Sonra her sene indirim aldı. Her sene ihaleye girdik neredeyse. Bugün 200 milyon dolarlara indi gelirimiz." ifadelerini kullanan Elmas, "O kuruluş ödeyemediği zaman indirim alıyor. Biz bu indirimlerin çoğuna kulüp olarak katılmadık. 500 milyon dolar ihaleye imza atıyorsunuz, ben bütün transferleri bana taahhüt edilen rakam üstünde yapıyorum, sonra vazgeçiyorsunuz ama benim alacaklım vazgeçmiyor. Bunlar olmamış gibi yine eski alışkanlıklarla ihaleye girdiler. Yayıncı kuruluşla aramızda davranış şekli ve geçmiş kontratın uygulanma şekli konusunda ciddi problemimiz var." şeklinde konuştu.

Mevcut yayıncı kuruluşun yeni ihaleye dahi şartnameye uymayan teklif sunduğunu aktaran Burak Elmas, şu görüşlerini paylaştı:

"Bu senenin altında teklif verdiler. Siz hesabınızı yanlış yapacaksınız, işinizi yönetemeyeceksiniz, buna rağmen hiçbir bedel ödemeden istediğiniz indirimi alacaksınız ve ben de kulüp olarak bunun bedelini ödeyeceğim. Böyle bir iş birliği olamaz. Bu iş birliği değil, tek taraflı menfaattir. Bunun kabul edilmemesini şiddetle savunuyorum. Doğruları konuşmak lazım. Radikal karar almak lazım. Türk futbolunda gelirler aşağı indi, dip noktadayız. Anadolu kulüplerinin gelirlerinin yüzde 80'i yayın geliri. İlk havuz oluştuğu zaman dört büyük kulüp bu havuzu kurarak futbolun güzelleşmesi adına büyük bir irade ortaya koydu. Biz bu şekilde Anadolu'nun geleceğe dönük haklarını korumak zorundayız. Onlar güçlü oldukça ve markalarını iyi yönettikçe bizim markamız ve ciromuz büyüyor. Federasyona yetki verdik. Görüşlerimizi de şeffaf şekilde dinlediler. Karşılıklı fikir teatisinde bulunarak süreci götürdük. Saran grubunun teklifi var. En iyi teklifi onlar yaptı bazı paketlerde. 1A paketiyle ilgili tekrar konuşulacak. Yayıncı kuruluşla yapılan sözleşmede her sene öldük, her sene indirim yaptık. Her sene öleceğimize bir kere ölelim. En azından ne yaptığımızı bilelim ve geleceğe dönük büyüme potansiyelimiz olsun. Onun için burada kulüplerin ortak bir iradesi var. Umarım iyi bir şekilde ilerler. Federasyon, Kulüpler Birliği Vakfı ve komisyon üyelerine danışarak görüşmeler devam ediyor."