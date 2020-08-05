Galatasaray, Arda Turan'la anlaştı

Galatasaray, eski futbolcusu Arda Turan'ı yeniden renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Arda Turan ile anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Galatasaray Kulübü olarak Arda Turan'a yuvana 'hoş geldin' diyor, sarı-kırmızılı forma ile çıkacağı yeni yolculukta kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Arda Turan, Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen ve kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in yanı sıra yöneticiler Yusuf Günay, Abdurrahim Albayrak ile Kaan Kançal'ın hazır bulunduğu törende kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Galatasaray altyapısından yetişen 33 yaşındaki oyuncu, 2007-2008'de şampiyonluk sevinci yaşadı. 2011-2012 sezonu başında 13 milyon avro bonservis bedeliyle İspanya'nın Atletico Madrid ekibine transfer olan tecrübeli oyuncu, bu kulüpte dört sezon başarıyla forma giydi.

Atletico Madrid formasıyla bir İspanya ligi şampiyonluğu yaşayan Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası'nı kazanan kadroda da yer aldı.

2015-2016 sezonu başında Barcelona'ya transfer olan Arda, bu kulüpte de şampiyonluk yaşadı ve son 1,5 sezonda ise Medipol Başakşehir forması giydi.

Mustafa Cengiz'den Arda Turan değerlendirmesi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın yeni bir transfer olmadığını, tecrübeli oyuncunun yuvasına döndüğünü söyledi.

Cengiz, Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamada, Arda Turan'ın transferi için gerekli zeminin oluştuğunu ve kendisinin yuvasına döndüğünü belirterek, "Aslında Arda Turan'ın transferi bir transfer imzası değil, yuvasına geri dönüş imzası. Arda, bu yuvada yetişmiş bir kardeşimiz, değerli bir sporcu, Türkiye'yi ve Türk sporunu başarıyla temsil etmiş bir insan. Biraz gecikmeli de olsa yuvaya döndü. Taşlar yerli yerine oturdu, su aktı ve yolunu buldu. Doğru şekilde, doğru usullerle, teknik heyetimizin talebi doğrultusunda oldu." dedi.

Teknik heyetin taleplerini ciddiye aldıklarını vurgulayan Cengiz, "Bizlere şampiyonluk yaşatmış teknik direktörümüzün riyasetinde, onun taleplerini ciddiye alırız. Arda da teknik heyetimizin istediği oyunculardan biriydi. Bizim de niyetimiz ile uyuştu. Kendisine yuvana 'hoş geldin' Arda diyoruz." diye konuştu.

Galatasaray'ın birlik ve beraberlik ruhuyla yaşayan bir camia olduğunu ve Arda Turan'ın da bunun parçası olduğunu kaydeden Cengiz, şunları söyledi:

"Bizim Arda ile hiçbir kişisel sorunumuz yok. İnsanlar hata yapabilir, şu anda ben bile konuşurken bir pot kırmış veya hata yapmış olabilirim. Hata insana, kula mahsus. Bunları bu aşamada çok büyütmemek gerektiğine inanıyorum. Hele benim gibi üç tane kanser geçirip hala savaşırsanız, biraz daha hoşgörülü biraz daha toleranslı olmak gerektiğini düşünüyorsunuz. Bunu ne derece realize edebilirsiniz, o da ayrı bir gündem maddesi. Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray camiası çok büyük bir camiadır. Kucaklayıcıdır, affedicidir. Birliktelik, beraberlik ruhu içinde dünyanın en büyük kulüplerinden biri olmuştur. Bizi yaşatan ruh da budur. Arda da bu ruhun parçalarından biridir."

Arda Turan: Formama, camiama ve hocama kavuşacağım için çok mutluyum

Galatasaray ile anlaşma sağlayan Arda Turan, 9 yıl aradan sonra yuvasına dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Galatasaray TV'ye açıklamada bulunan Arda Turan, sarı-kırmızılı formayla çıkacağı ilk antrenmanı iple çektiğini belirterek, "Hem formama hem camiama hem de hocama kavuşacağım için çok mutluyum. İnşallah her şey iyi olacak." dedi.

"Duygular çok derin." diyen 33 yaşındaki futbolcu, "Zaman çok fazla yorum yapma ve konuşma zamanı değil. Benim için bir an önce sahaya çıkıp mücadele etme zamanı. Sayın Başkan Mustafa Cengiz’e ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Hocama bir şeyler söylemek istiyorum tekrardan bizi kavuşturduğu için. En güzel günleri, başarılı günleri tekrardan hem Türkiye'de hem de Avrupa'da yaşamak dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı taraftarları da çok özlediğini kaydeden Arda, "Onlarla kavuşacağım günü bekliyorum. İnşallah en kısa zamanda görüşürüz. Florya'daki birçok personelle uzun süre dostluğumuz, arkadaşlığımız devam etti. Tekrardan çalışma arkadaşı olmak bizim için çok iyi olacak. Zamanında benim ismimi çocuklarına vermişlerdi. Şimdi yeni Ardalarla beraber orada oynama zamanı. Tekrardan Galatasaraylı Arda'yı, Galatasaray'ın evladı Arda'yı herkese göstereceğime inanıyorum." diye konuştu.

Galatasaray forması altında her zaman çok iyi mücadele ettiğini anlatan Arda, "Taraftarımız bana inansın, güvensin. Onları nasıl buradan heyecanlandırarak gittiysem, bu formayı, bu camianın ismini en yüksek yerlere taşıdıysam şimdi bu forma altında da aynısını yapacağım. Buna inanıyorum. Bu yetenekler, bu oyun zekası hala bende. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle." diyerek sözlerini tamamladı.