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Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla son buldu.

Galatasaray-Corendon Alanyaspor maçı yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak.

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