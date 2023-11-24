Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla son buldu.

Galatasaray-Corendon Alanyaspor maçı yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak.