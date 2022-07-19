Galatasaray, 14 günlük Avusturya kampını tamamladı

Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında 6 Temmuz'da başlayan ve 14 gün süren kampta sarı-kırmızılılar, kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi.

Galatasaray, kampta oynadığı 4 hazırlık maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet yaşadı. Kamptaki ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'a 2-1, ikinci müsabakasında da Macaristan temsilcisi MOL Fehervar'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, üçüncü karşılaşmasında Çekya ekibi Sigma Olomouc'u 2-0 mağlup ederken, son maçında ise Çekya temsilcisi Pardubice ile 0-0 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, Pardubice karşılaşmasının ardından İstanbul'a dönmek için Graz Havalimanı'na hareket etti.

İstanbul'da 2 gün izin yaptıktan sonra hazırlıklarına devam edecek Galatasaray, 24 Temmuz Pazar günü Kasımpaşa ile hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray, ikinci etap kamp çalışması için 26 Temmuz'da tekrar Avusturya'ya gelecek ve 1 Ağustos'a kadar çalışmalarına burada devam edecek. Sarı-kırmızılı takımın bu kampta İtalyan ekipleri Fiorentina ve Salernitana ile hazırlık maçları yapması bekleniyor.