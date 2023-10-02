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Futbolun yıldızları puan avında

Yayınlanma:
Futbolun yıldızları puan avında
Dünya yıldızlarının sahne aldığı Asya Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Cristiano Ronaldo, Benzema, Kante, Fabinho ve Neymar galibiyet için mücadele edecekler.

Dünya yıldızlarının adresi Asya Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış karşılaşmasında Karim Benzema sahne alıyor. 2022 yılında Avrupa’da yılın futbolcusu seçilen ve sezon başında Al-Ittihad’a transfer olan Karim Benzema’nın yanı sıra N’Golo Kante ve Fabinho gibi yıldızları kadrosunda barındıran Al-Ittihad, 2 Ekim Pazartesi günü saat 19.00’da İran temsilcisi Sepahan karşısında puan arayacak. Bu eğlenceli karşılaşma D-Smart 77. Kanaldan naklen ekranlara yansıyacak.

Ronaldo ikide iki yapmak istiyor

Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al-Nassr, Tacikistan temsilcisi İstiklol ile karşı karşıya geliyor. Asya Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasını galibiyetle tamamlayan Ronaldo ve arkadaşları, İstiklol’ü devirmek ve puanını 6’ya çıkarmak istiyor. 2 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşma saat 21.00’de başlayacak ve D-Smart 77. Kanaldan naklen yayınlanacak.

Jorge Jesus ve Neymar galibiyet peşinde

Geçen sezon Fenerbahçe’yi çalıştıran Jorge Jesus’un teknik direktörlüğünü yaptığı ve dünyaca ünlü süperstar Neymar’ın formasını giydiği Al-Hilal de Asya Şampiyonlar Ligi’nde çıkış arıyor. İlk haftayı beraberlikle tamamlayan Brezilyalı süperstarın takımı Al-Hilal, D-Smart 77. kanaldan naklen yayınlanacak maçta 3 Ekim Salı günü saat 19.00’da Nassaji Mazandaran’la karşı karşıya gelecek.

D-Smart ile spor ekranı şöyle:

2 Ekim Pazartesi

Gün

Saat

Program

Kanal

2 Ekim

07.30- 11.30

30 ATP 500 ÇİN TENİS TURNUVASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI 1.BÖLÜM

SPOR SMART

2 Ekim

14.00

ASYA GÜNLÜĞÜ

SPOR SMART

2 Ekim

15.00

ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: AGMK-AIR FORCE CLUB

SPOR SMART

2 Ekim

17.00

ASYA CUP: MOHUN BAGAN-MAZIYA

SPOR SMART

2 Ekim

19.00

ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: SEPAHAN- AL İTTİHAD

SPOR SMART

2 Ekim

21.00

ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: AL NASSR-İSTİKLOL

SPOR SMART

2 Ekim

23.00

BOL’CA FUTBOL

SPOR SMART

2 Ekim

15.00

ASYA CUP: BASHUNDARA-ODISHA

SPOR SMART 2

2 Ekim

19.00

ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: SHARJAH-AL FAISALY

G0 93. KANAL

2 Ekim

19.00

ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: AL NASAF-AL SADD

SPOR SMART 2

2 Ekim

21.00

ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: AL DUHAIL-PERSEPOLIS

SPOR SMART 2

2 Ekim

14.00-18.00

ATP 500 ÇİN TENİS TURNUVASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI 2.BÖLÜM

GO 90.KANAL

2 Ekim

19.00

ASYA CUP: AL ARABİ-NEJMEH

GO 90.KANAL

2 Ekim

21.00

ASYA CUP: AL RİFFA-AL ZAWRAA

GO 90-92 KANAL

2 Ekim

19.00

ASYA CUP: AL FUTUWA-AL AHED

GO 91-92.KANAL

2 Ekim

20.00

AL NAHDA-JABAL AL MUKABER

GO 91.KANAL

3 Ekim

02.00

BREZİLYA LİGİ: BOTAFOGO-GOIAS

SPOR SMART

3 Ekim Salı

Gün

Saat

Program

Kanal

3 Ekim

13.00

ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: KAWASAKI FRONTALE-ULSAN HYUNDAI

SPOR SMART

3 Ekim

15.00

ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: SHANDONG-YOKOHAMA

SPOR SMART

3 Ekim

19.00

ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: NASSAJI MAZANDARAN-AL HİLAL

SPOR SMART

3 Ekim

13.00

ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: INCHEON-KAYA

SPOR SMART 2

3 Ekim

15.00

ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: PATHUM UNITED-JOHOR DARUL

SPOR SMART 2

3 Ekim

17.00

ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: NAVBAHOR-MUMBAI CITY

SPOR SMART 2

3 Ekim

19.00

ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: AL FAYHA-PAKHTAKOR

SPOR SMART 2

3 Ekim

21.00

ASYA CUP: AL İTTİHAD AHLİ-AL KAHRABAA

SPOR SMART 2

3 Ekim

11.30-18.00

ATP 500 ÇİN TENİS TURNUVASI YARI FİNAL MAÇLARI

GO 90.KANAL

3 Ekim

19.00

ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: AL AIN-AHAL

GO 90.KANAL

3 Ekim

19.00

ASYA CUP: KUWAİT-AL

GO 91.KANAL

Kaynak:Haber Kaynağı

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