Futbolun yıldızları puan avında
Dünya yıldızlarının adresi Asya Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış karşılaşmasında Karim Benzema sahne alıyor. 2022 yılında Avrupa’da yılın futbolcusu seçilen ve sezon başında Al-Ittihad’a transfer olan Karim Benzema’nın yanı sıra N’Golo Kante ve Fabinho gibi yıldızları kadrosunda barındıran Al-Ittihad, 2 Ekim Pazartesi günü saat 19.00’da İran temsilcisi Sepahan karşısında puan arayacak. Bu eğlenceli karşılaşma D-Smart 77. Kanaldan naklen ekranlara yansıyacak.
Ronaldo ikide iki yapmak istiyor
Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al-Nassr, Tacikistan temsilcisi İstiklol ile karşı karşıya geliyor. Asya Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasını galibiyetle tamamlayan Ronaldo ve arkadaşları, İstiklol’ü devirmek ve puanını 6’ya çıkarmak istiyor. 2 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşma saat 21.00’de başlayacak ve D-Smart 77. Kanaldan naklen yayınlanacak.
Jorge Jesus ve Neymar galibiyet peşinde
Geçen sezon Fenerbahçe’yi çalıştıran Jorge Jesus’un teknik direktörlüğünü yaptığı ve dünyaca ünlü süperstar Neymar’ın formasını giydiği Al-Hilal de Asya Şampiyonlar Ligi’nde çıkış arıyor. İlk haftayı beraberlikle tamamlayan Brezilyalı süperstarın takımı Al-Hilal, D-Smart 77. kanaldan naklen yayınlanacak maçta 3 Ekim Salı günü saat 19.00’da Nassaji Mazandaran’la karşı karşıya gelecek.
D-Smart ile spor ekranı şöyle:
2 Ekim Pazartesi
Gün
Saat
Program
Kanal
2 Ekim
07.30- 11.30
30 ATP 500 ÇİN TENİS TURNUVASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI 1.BÖLÜM
SPOR SMART
2 Ekim
14.00
ASYA GÜNLÜĞÜ
SPOR SMART
2 Ekim
15.00
ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: AGMK-AIR FORCE CLUB
SPOR SMART
2 Ekim
17.00
ASYA CUP: MOHUN BAGAN-MAZIYA
SPOR SMART
2 Ekim
19.00
ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: SEPAHAN- AL İTTİHAD
SPOR SMART
2 Ekim
21.00
ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: AL NASSR-İSTİKLOL
SPOR SMART
2 Ekim
23.00
BOL’CA FUTBOL
SPOR SMART
2 Ekim
15.00
ASYA CUP: BASHUNDARA-ODISHA
SPOR SMART 2
2 Ekim
19.00
ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: SHARJAH-AL FAISALY
G0 93. KANAL
2 Ekim
19.00
ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: AL NASAF-AL SADD
SPOR SMART 2
2 Ekim
21.00
ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: AL DUHAIL-PERSEPOLIS
SPOR SMART 2
2 Ekim
14.00-18.00
ATP 500 ÇİN TENİS TURNUVASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI 2.BÖLÜM
GO 90.KANAL
2 Ekim
19.00
ASYA CUP: AL ARABİ-NEJMEH
GO 90.KANAL
2 Ekim
21.00
ASYA CUP: AL RİFFA-AL ZAWRAA
GO 90-92 KANAL
2 Ekim
19.00
ASYA CUP: AL FUTUWA-AL AHED
GO 91-92.KANAL
2 Ekim
20.00
AL NAHDA-JABAL AL MUKABER
GO 91.KANAL
3 Ekim
02.00
BREZİLYA LİGİ: BOTAFOGO-GOIAS
SPOR SMART
3 Ekim Salı
Gün
Saat
Program
Kanal
3 Ekim
13.00
ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: KAWASAKI FRONTALE-ULSAN HYUNDAI
SPOR SMART
3 Ekim
15.00
ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: SHANDONG-YOKOHAMA
SPOR SMART
3 Ekim
19.00
ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: NASSAJI MAZANDARAN-AL HİLAL
SPOR SMART
3 Ekim
13.00
ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: INCHEON-KAYA
SPOR SMART 2
3 Ekim
15.00
ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: PATHUM UNITED-JOHOR DARUL
SPOR SMART 2
3 Ekim
17.00
ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: NAVBAHOR-MUMBAI CITY
SPOR SMART 2
3 Ekim
19.00
ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: AL FAYHA-PAKHTAKOR
SPOR SMART 2
3 Ekim
21.00
ASYA CUP: AL İTTİHAD AHLİ-AL KAHRABAA
SPOR SMART 2
3 Ekim
11.30-18.00
ATP 500 ÇİN TENİS TURNUVASI YARI FİNAL MAÇLARI
GO 90.KANAL
3 Ekim
19.00
ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: AL AIN-AHAL
GO 90.KANAL
3 Ekim
19.00
ASYA CUP: KUWAİT-AL
GO 91.KANAL