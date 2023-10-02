Futbolun yıldızları puan avında

Dünya yıldızlarının adresi Asya Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış karşılaşmasında Karim Benzema sahne alıyor. 2022 yılında Avrupa’da yılın futbolcusu seçilen ve sezon başında Al-Ittihad’a transfer olan Karim Benzema’nın yanı sıra N’Golo Kante ve Fabinho gibi yıldızları kadrosunda barındıran Al-Ittihad, 2 Ekim Pazartesi günü saat 19.00’da İran temsilcisi Sepahan karşısında puan arayacak. Bu eğlenceli karşılaşma D-Smart 77. Kanaldan naklen ekranlara yansıyacak.

Ronaldo ikide iki yapmak istiyor

Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al-Nassr, Tacikistan temsilcisi İstiklol ile karşı karşıya geliyor. Asya Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasını galibiyetle tamamlayan Ronaldo ve arkadaşları, İstiklol’ü devirmek ve puanını 6’ya çıkarmak istiyor. 2 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşma saat 21.00’de başlayacak ve D-Smart 77. Kanaldan naklen yayınlanacak.

Jorge Jesus ve Neymar galibiyet peşinde

Geçen sezon Fenerbahçe’yi çalıştıran Jorge Jesus’un teknik direktörlüğünü yaptığı ve dünyaca ünlü süperstar Neymar’ın formasını giydiği Al-Hilal de Asya Şampiyonlar Ligi’nde çıkış arıyor. İlk haftayı beraberlikle tamamlayan Brezilyalı süperstarın takımı Al-Hilal, D-Smart 77. kanaldan naklen yayınlanacak maçta 3 Ekim Salı günü saat 19.00’da Nassaji Mazandaran’la karşı karşıya gelecek.

D-Smart ile spor ekranı şöyle:

2 Ekim Pazartesi

Gün Saat Program Kanal 2 Ekim 07.30- 11.30 30 ATP 500 ÇİN TENİS TURNUVASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI 1.BÖLÜM SPOR SMART 2 Ekim 14.00 ASYA GÜNLÜĞÜ SPOR SMART 2 Ekim 15.00 ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: AGMK-AIR FORCE CLUB SPOR SMART 2 Ekim 17.00 ASYA CUP: MOHUN BAGAN-MAZIYA SPOR SMART 2 Ekim 19.00 ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: SEPAHAN- AL İTTİHAD SPOR SMART 2 Ekim 21.00 ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: AL NASSR-İSTİKLOL SPOR SMART 2 Ekim 23.00 BOL’CA FUTBOL SPOR SMART 2 Ekim 15.00 ASYA CUP: BASHUNDARA-ODISHA SPOR SMART 2 2 Ekim 19.00 ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: SHARJAH-AL FAISALY G0 93. KANAL 2 Ekim 19.00 ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: AL NASAF-AL SADD SPOR SMART 2 2 Ekim 21.00 ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: AL DUHAIL-PERSEPOLIS SPOR SMART 2 2 Ekim 14.00-18.00 ATP 500 ÇİN TENİS TURNUVASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI 2.BÖLÜM GO 90.KANAL 2 Ekim 19.00 ASYA CUP: AL ARABİ-NEJMEH GO 90.KANAL 2 Ekim 21.00 ASYA CUP: AL RİFFA-AL ZAWRAA GO 90-92 KANAL 2 Ekim 19.00 ASYA CUP: AL FUTUWA-AL AHED GO 91-92.KANAL 2 Ekim 20.00 AL NAHDA-JABAL AL MUKABER GO 91.KANAL 3 Ekim 02.00 BREZİLYA LİGİ: BOTAFOGO-GOIAS SPOR SMART

3 Ekim Salı