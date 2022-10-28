Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

28 Ekim Cuma:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

29 Ekim Cumartesi:

14.30 Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Kırbıyık Holding)

30 Ekim Pazar:

14.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)

17.00 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor (Vodafone Park)

20.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

31 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)

1. Lig

28 Ekim Cuma:

20.00 Altınordu-Yeni Malatyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

29 Ekim Cumartesi:

13.30 Pendikspor-Yılport Samsunspor (Pendik)

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Çaykur Rizespor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Sakaryaspor-Altay (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Göztepe-Altaş Denizlispor (Gürsel Aksel)

30 Ekim Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Erzurumspor FK-Eyüpspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Dyorex Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

31 Ekim Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

29 Ekim Cumaresi:

14.00 İnegölspor-Hes İlaç Afyonspor (İnegöl İlçe)

14.00 Ankaraspor-Sivas Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

30 Ekim Pazar:

14.00 Bayburt Özel İdare-Batman Petrolspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)

14.00 Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenler Erokspor)

18.00 Anagold Erzincanspor-Bursaspor (Erzincan 13 Şubat)

19.00 Tarsus İdman Yurdu-Çorum FK (Tarsus İlçe)

19.00 Menemen FK-Somaspor (Menemen İlçe)

19.00 Isparta 32-Şanlıurfaspor (Isparta Atatürk)

Kırmızı Grup:

29 Ekim Cumartesi:

13.00 1461 Trabzon FK-Serik Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)

30 Ekim Pazar:

13.00 Bitexen Vanspor FK-Ankara Demirspor (Van Atatürk)

13.30 İskenderunspor-GMG Kastamonuspor (Yeni Hatay)

14.00 Diyarbekirspor-Etimesgut Belediyespor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

14.00 Adıyaman FK-Kırşehir Futbol (Kahta İlçe)

14.00 Zonguldak Kömürspor-Kocaelispor (Karaelmas K. Köksal)

14.00 Pazarspor-Bucaspor 1928 (Pazar İlçe)

14.00 Weecoins Kırklarelispor-Teco Karacabey Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

19.00 Fethiyespor-Sarıyer (Fethiye İlçe)

19.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Uşakspsor (Balıkesir Atatürk)