Futbolda haftanın programı
Futbolda, Spor Toto Süper Lig'e 12, Spor Toto 1. Lig'e 11, TFF 2. Lig'e 12 ve TFF 3. Lig'de 9'uncu hafta, Kadın Futbol Süper Ligi'ne ise 3'üncü hafta mücadeleleriyle devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:
Süper Lig
28 Ekim Cuma:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
29 Ekim Cumartesi:
14.30 Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa (Medaş Konya Büyükşehir)
20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Kırbıyık Holding)
30 Ekim Pazar:
14.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)
17.00 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (RHG Enertürk Enerji)
17.00 Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor (Vodafone Park)
20.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
31 Ekim Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)
20.00 Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)
1. Lig
28 Ekim Cuma:
20.00 Altınordu-Yeni Malatyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
29 Ekim Cumartesi:
13.30 Pendikspor-Yılport Samsunspor (Pendik)
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Çaykur Rizespor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Sakaryaspor-Altay (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Göztepe-Altaş Denizlispor (Gürsel Aksel)
30 Ekim Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Erzurumspor FK-Eyüpspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Dyorex Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
31 Ekim Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)
TFF 2. Lig
Beyaz Grup
29 Ekim Cumaresi:
14.00 İnegölspor-Hes İlaç Afyonspor (İnegöl İlçe)
14.00 Ankaraspor-Sivas Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
30 Ekim Pazar:
14.00 Bayburt Özel İdare-Batman Petrolspor (Bayburt Genç Osman)
14.00 Düzce Cam Düzcespor-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)
14.00 Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenler Erokspor)
18.00 Anagold Erzincanspor-Bursaspor (Erzincan 13 Şubat)
19.00 Tarsus İdman Yurdu-Çorum FK (Tarsus İlçe)
19.00 Menemen FK-Somaspor (Menemen İlçe)
19.00 Isparta 32-Şanlıurfaspor (Isparta Atatürk)
Kırmızı Grup:
29 Ekim Cumartesi:
13.00 1461 Trabzon FK-Serik Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)
30 Ekim Pazar:
13.00 Bitexen Vanspor FK-Ankara Demirspor (Van Atatürk)
13.30 İskenderunspor-GMG Kastamonuspor (Yeni Hatay)
14.00 Diyarbekirspor-Etimesgut Belediyespor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
14.00 Adıyaman FK-Kırşehir Futbol (Kahta İlçe)
14.00 Zonguldak Kömürspor-Kocaelispor (Karaelmas K. Köksal)
14.00 Pazarspor-Bucaspor 1928 (Pazar İlçe)
14.00 Weecoins Kırklarelispor-Teco Karacabey Belediyespor (Kırklareli Atatürk)
19.00 Fethiyespor-Sarıyer (Fethiye İlçe)
19.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Uşakspsor (Balıkesir Atatürk)
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
|İmsak
|05:57
|Güneş
|07:23
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:33
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|23
|2. Adana Demirspor
|11
|22
|3. Trabzonspor
|11
|21
|4. Başakşehir
|10
|20
|5. Beşiktaş
|11
|19
|6. Konyaspor
|11
|19
|7. Kayserispor
|11
|19
|8. Galatasaray
|10
|18
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Alanyaspor
|11
|13
|11. Kasımpaşa
|11
|13
|12. Karagümrük
|10
|12
|13. Sivasspor
|11
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Hatayspor
|10
|10
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Ankaragücü
|10
|8
|18. İstanbulspor
|10
|8
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Bodrumspor
|10
|18
|3. Pendikspor
|9
|18
|4. Keçiörengücü
|10
|18
|5. Boluspor
|9
|16
|6. Sakaryaspor
|10
|15
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Samsunspor
|10
|14
|9. Bandırmaspor
|9
|13
|10. Manisa FK
|9
|13
|11. Tuzlaspor
|9
|12
|12. Altınordu
|9
|12
|13. Adanaspor
|10
|11
|14. Göztepe
|9
|11
|15. Erzurumspor
|9
|10
|16. Altay
|10
|8
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|10
|7
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|11
|28
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|12
|23
|4. Newcastle
|12
|21
|5. Chelsea
|11
|21
|6. M. United
|11
|20
|7. Fulham
|12
|18
|8. Liverpool
|11
|16
|9. Brighton
|11
|15
|10. West Ham United
|12
|14
|11. Brentford
|12
|14
|12. Everton
|12
|13
|13. Crystal Palace
|11
|13
|14. Bournemouth
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|12
|16. Southampton
|12
|12
|17. Leicester City
|12
|11
|18. Leeds United
|11
|9
|19. Wolves
|12
|9
|20. Nottingham Forest
|12
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|31
|2. Barcelona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|11
|23
|4. Real Sociedad
|11
|22
|5. Real Betis
|11
|20
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Villarreal
|11
|18
|8. Osasuna
|11
|17
|9. Valencia
|11
|15
|10. Rayo Vallecano
|11
|15
|11. Real Valladolid
|11
|14
|12. Mallorca
|11
|12
|13. Celta Vigo
|11
|11
|14. Espanyol
|11
|10
|15. Almeria
|11
|10
|16. Sevilla
|11
|10
|17. Getafe
|11
|10
|18. Girona
|11
|9
|19. Cadiz
|11
|7
|20. Elche
|11
|4