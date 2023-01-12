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Futbolda ara transfer dönemi başladı
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başladı.
SPOR 12.01.2023, 10:59
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre ara transfer dönemi 8 Şubat Çarşamba günü tamamlanacak.
2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de tamamlanmıştı.
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