Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs salgın survivor
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşenlerin 212 bin 557 oldu
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşenlerin 212 bin...
Futbolda 2019-2020 sezonu için küme düşme kaldırıldı
Futbolda 2019-2020 sezonu için küme...
İstanbul’da 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması yapıldı
İstanbul’da 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması...
Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir
Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,9...
Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı
Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Futbolda 2019-2020 sezonu için küme düşme kaldırıldı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırıldığını ve gelecek sezonun 21 takımla oynanacağını açıkladı.

Futbolda 2019-2020 sezonu için küme düşme kaldırıldı

TFF Başkanı Nihat ÖzdemirSüper Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırıldığını ve gelecek sezonun 21 takımla oynanacağını açıkladı.

Özdemir, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Liglerde de 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırıldığını söyledi.

Nihat Özdemir, bir yıl ertelenen yeni yabancı kuralının 2020-2021 sezonunda uygulanmayacağını açıkladı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2020-2021 sezonu sonunda Süper Lig'den 4 takımın düşeceğini, bir sonraki sezonun ise 20 takımla oynanacağını belirtti.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.