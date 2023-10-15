  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi

Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi

Yayınlanma:
Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yendi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yendi.

Konuk ekip, karşılaşmanın 22. dakikasında Ebru Topçu'nun ayağından gelen penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Galatasaray, Ebru Topçu'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray karşılaşmayı 2-0 galibiyetle tamamladı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Spor
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Astana takımından Alexey Lutsenko kazandı
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Astana takımından Alexey Lutsenko kazandı
Montella: Farklı Bir Strateji İle Sahada Olacağız
Montella: Farklı Bir Strateji İle Sahada Olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbek'e tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbek'e tebrik telefonu
UEFA'dan İsmail Kartal'a 1 maç men cezası
UEFA'dan İsmail Kartal'a 1 maç men cezası
VakıfBank, Bıraktığı Yerden Devam Ediyor
VakıfBank, Bıraktığı Yerden Devam Ediyor
Galatasaray'da derbi hazırlıkları devam ediyor
Galatasaray'da derbi hazırlıkları devam ediyor
Avrupa Gençler Ligi Basketbol Turnuvası Maltepe'de Başlıyor
Avrupa Gençler Ligi Basketbol Turnuvası Maltepe'de Başlıyor
UEFA, aday statları duyurdu
UEFA, aday statları duyurdu