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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Adana Demirspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

SPOR 14.01.2023, 17:12
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Burak Şeker, Murat Tuğberk Curbay, Süleyman Özay

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Manev, Stambouli, Gökhan İnler, Ndiaye, Bjarnason, Akintola, Emre Akbaba, Onyekuru (Dk. 41 Yusuf Sarı)

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Marlon, Diack, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı, Tolga Ciğerci, Beridze, Sowe

Sarı kart: Dk. 33 Semih Güler (Adana Demirspor)


ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Adana Demirspor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

6. dakikada Akintola'nın sol kanattan ortasında Onyekuru'nun şutunda, kaleci Bahadır Han Güngördü topa hakim oldu.

20. dakikada Sowe, sol kanatta Stambouli ile mücadelesinin ardından ceza sahasına girdi ve yerden ortasını yaptı. Topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. İlk anda golü veren hakem Burak Şeker, VAR incelemesi sonucu Sowe'nin pozisyonda rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

30. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Semih Güler'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

32. dakikada Adana Demirspor atağında sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada defansın kafayla müdahalesiyle yükselen topu tutmak isteyen kaleci Bahadır Han Güngördü, meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Kale sahası içinde Bjarnason'un dokunduğu top dışarı gitti.

43. dakikada Malcuit'in sağ kanattan ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan Taylan Antalyalı'nın şutunda, kaleci Ertaç Özbir uzanarak meşin yuvarlağı önledi.

44. dakikada orta sahayı hızla geçen Stambouli, çalımlarla ceza alanına girdi. Son anda kademeye giren Mujakic, topu uzaklaştırdı.

45+5. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Sowe'un yerden vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir yatarak topa hakim oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

Öte yandan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Medipol Başakşehir maçında müsabaka hakemine yönelik hakareti ve rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve 96 bin lira para cezası verilen Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, şeref tribününde yer alamadı.

Sancak'ın şeref tribünündeki yerine, üzerinde fotoğrafı olan ve 'Ruhum Yeter' yazan bir pankart konuldu.

#adana #Adana Demirspor #MKE Ankaragücü
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