Futbol müsabakalarında seyirciler için HES Kodu sorgulaması yapılmayacak

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 12 yaş sınırının da kaldırıldığı belirtilerek, sporcular ile kulüp çalışanlarının Kovid-19 sağlık tedbirleri ve uygulamaları sorumluluğu kulüp yetkilileri ile sağlık ekiplerine devredildiği ve maçlarda sağlık tedbirleri kontrolörleri görevlendirilmeyeceği aktarıldı.

Kulüp doktorlarının müsabaka öncesi yapılan organizasyon toplantısına katılma zorunluluğunun da kaldırıldığına yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TFF Sağlık Kurulu olarak ülkemizin Kovid-19 ile mücadelesine önderlik eden ve Türk futbolunun her daim yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, tüm teknik ve teknolojik imkanları ile bilgi paylaşımı ve destekleri sayesinde sürecin aksaksız yönetilmesini sağlayan başta Sayın Sağlık Bakanımız olmak üzere tüm bakanlık yetkililerine, müsabakaların oynanmasına katkıda bulunan diğer tüm bakanlarımız ve yetkililere, pandeminin başlamasından bugüne kadar Kovid-19 Sağlık Tedbirleri ve Uygulamaları sürecinde, pandemi sebebiyle futbolumuzun marka değerine zarar gelmeden, adil yarışma ortamı zedelenmeden ve büyük sağlık sorunları yaşanmadan müsabakaların devam etmesi için çaba harcayan değerli kulüplerimizin vefakar sağlık ekiplerine, her aşamada yanımızda olan ve destekçimiz olan Sayın TFF Başkanımız ve yönetim kurulumuza teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Klüplerden taraftarlara çağrı

TFF'nin açıklamasının ardından Spor Toto Süper Lig ekipleri, yaptıkları duyurularla taraftarlarını tribüne çağırdı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, GZT Giresunspor, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor ve Gaziantep FK, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sınırlamaların kaldırıldığını duyurdu.

Yukatel Kayserispor'un duyurusunda, "Geldi çocuklar, o güzel günler geldi. Stadyuma girişlerde HES uygulaması ve aşı şartı kaldırıldı! Hedefe yürüdüğümüz sezonda artık Kovid-19 engellerinden de kurtuluyoruz." ifadeleri kullanılırken, Fraport TAV Antalyaspor'un açıklamasında, "Maaile Antalya Stadyumu'na! TFF tarafından alınan kararla, HES sorgulaması ile ilgili uygulama kaldırılmıştır. Aynı zamanda maçlara girişte 12 yaş sınırı da artık olmayacaktır. 7 yaş ve üzeri Passolig kartı olan taraftarlarımız maçlara girebilecektir." denildi.