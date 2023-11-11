Futbol Gelişim Projesi'nin ilk saha çalışması gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) işbirliğiyle hayata geçirilen Futbol Gelişim Projesi'nin pilot uygulaması Sakarya'da başladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ilköğretim okullarında görev alacak sınıf öğretmenlerine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğündeki eğitim yönetim sistemi antrenörlerine ve ayrıca Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Fakültesi Futbol Uzmanlık Alanı 4. sınıf öğrencilerine, Grassroots Gönüllü Liderlik Sertifika Programı kapsamında futbola özgü temel dersler online olarak aktarıldı. Daha sonra pratik saha çalışmalarının uygulanması ile 240 öğretmenin eğitim programı tamamlandı.

Ortaokullarda görev alan beden eğitimi öğretmenlerine yönelik yapılan eğitim programında ise çocuk futbolu antrenör lisansı sertifika programının teorik dersleri online olarak işlendi ve pratik saha çalışmaları yapıldı. Projede TFF'nin 8 antrenör eğitimcisi görev aldı. Bu eğitim programının ardından 80 beden eğitimi öğretmeni okullarında çalışmalara başlayacak.

Proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunan TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, şunları ifade ett:

"Sayın Başkanımızın her aşamasını yakından takip ettiği Futbol Gelişim Projesi'nin Sakarya'daki ilk uygulamasında teorik dersleri ve saha çalışmalarını yaptık. Öğretmenlerimiz, eğitmenlerimiz, öğrencilerimiz çok konsantre bir şekilde eğitimlere katıldı. Herkes binlerce çocuğa ulaşma hedefi olan bu büyük projeye katkı sağlamak için gayret sarf ediyor. Futbolu okullara taşımak geleceğimiz açısından son derece önemli. Şu ana kadar gösterilen ilgi memnuniyet verici. Futbol Gelişim Projesi kısa süre içinde diğer illere de taşınacak."