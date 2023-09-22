Futbol Gelişim Projesi İş Birliği Protokolü İmzalandı

TFF'nin Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, davetliler ve basın mensupları katıldı.

TFF Başkanı Büyükekşi: "Futbolumuzun gelişimi öz kaynaklarımızı etkili ve doğru şekilde kullanmamıza bağlı"

İmza töreninde açılış konuşmasını yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, uzun zamandır Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte oldukça önemli bir proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Sayın Bakanlarımızın kıymetli destekleriyle kısa bir sürede tamamladık. Bugün sizlerin huzurunda Futbol Gelişim Projesi İş Birliği Protokolü'nü imzalayacağız. Mutluyuz, gururluyuz" dedi.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana Türk futbolunun gelişimi için çok önemli çalışmalara imza attıklarının altını çizen Büyükekşi, "Sürdürülebilir başarıları yakalamak için çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesiyiz. Futbolumuzun gelişimi öz kaynaklarımızı etkili ve doğru şekilde kullanmamıza bağlı. Türk futbolunun yeni yüzyılda öz kaynaklarından yetiştireceği dünya yıldızları ile önemli bir atılım gerçekleştireceğine inanıyoruz. Bunun için de kalıcı, istikrarlı ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmamız gerekiyor. Bu ekosistemi kurabilmenin birinci adımı da güçlü bir altyapıdan geçiyor." şeklinde konuştu.

"Toprağa ilk tohumu Futbol Akademileri Projemiz ile attık"

Bu anlamda toprağa ilk tohumu Futbol Akademileri Projesi ile attıklarını hatırlatan TFF Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süper Lig kulüplerimize akademi kurma mecburiyeti getirdik. 2024 yılının sonuna kadar tüm Süper Lig takımlarının akademi kurmaları gerekiyor. Bu alanda antrenörlerimizi eğitmeye başladık. Şu anda 6-9 yaş arası için 2 antrenör, 9-13 yaş arası için 2 antrenör, 14-17 yaş arası için 3 antrenör, yine 17-19 yaş arası için 3 antrenör, 1 de direktör olmak üzere 11 kişi yetiştiriliyor. 20 takımımız var ve toplam 220 kişi eğitiyoruz. Nisan ayında çalışmayı başlattık. 6 ay boyunca antrenörlerin ücretlerini TFF olarak biz karşılayacağız. Gelecek yıl 1. Lig için de akademi zorunluluğu getireceğiz. Bu çalışmalar bugünden yarına olacak şeyler tabii ki değil. Biz toprağa bir tohum atıyoruz. İyi niyetle gece gündüz çalışıyoruz. Futbol Akademileri projemizin tam olarak işler hale gelmesiyle hem kulüplerimiz hem Milli Takımlarımız büyük bir kazanım sağlayacak."

"Her iki bakanlığımızın koordinasyonunda ilkokul ve ortaokullarda çocuklarımıza futbol eğitimi vereceğiz"

Türk futbolunun kendi kaynaklarını değerlendirmesi, çocuklarımızı doğru ve etkili şekilde eğitmek için toprağa ikinci tohumu da bugün Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapacakları iş birliği ile atacaklarının altını çizen Mehmet Büyükekşi, "Ünlü Fransız teknik adam Arsene Wenger, 'Futbolcular bitki gibidir. Çok küçük yaşta yani henüz filizken doğru ve sağlıklı yetiştirilmesi gerekir. Fiziksel, zihinsel, teknik, taktik becerilerini geliştirmek ve iyi futbolcu, iyi insan olmalarını sağlamak için küçük yaştan itibaren iyi eğitim almaları gerekir' Kısacası ağaç yaşken eğilir diyor. Bizler, Avrupa'da yaptığımız incelemelerde çocukların futbol eğitimine 6 yaşında başladığını gördük. Ayrıca bu eğitim, Avrupa'da kulüplerin ve okulların iş birliği ile organize bir şekilde yürütülüyor. Biz de imzalayacağımız iş birliği protokolüyle her iki bakanlığımızın koordinasyonunda ilkokul ve ortaokullarda çocuklarımıza futbol eğitimi vereceğiz. Projemizle birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılında 100.000 çocuğa ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Öğretmenlerimize ücretsiz antrenörlük eğitimi vereceğiz"

Çocuklarımıza okullarda futbol eğitimi verebilmek için öncelikle, çocuklara okullarda bu eğitimi verecek olan öğretmenleri eğitmeleri gerektiğini belirten Büyükekşi. "Hedefimiz her ilde kriterlere uyan yaklaşık 20 okul seçmek. Toplam 300 civarında okuldaki öğretmenlerimize antrenörlüğün ilk aşama eğitimini vermek. Burada, ilkokulda 3000-3500 sınıf öğretmenine, ortaokulda 2500-3000 beden eğitimi öğretmenine antrenörlük eğitimi vermeyi planlıyoruz. İlkokul öğretmenlerimize antrenör eğitiminin en alt basamağı olan "Gönüllü Liderlik Antrenör Eğitim" programı çerçevesinde eğitim vereceğiz. Ortaokulda görev yapan beden eğitimi öğretmenlerimize ise futbol uzmanlık alanında eğitim vereceğiz. Bu eğitimler yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Antrenörlük eğitimi alan öğretmenlerimize diploma vereceğiz. İlköğretimde başlatacağımız bu proje ile çocuklarımıza okullarda genç yaşta futbol kültürü kazandırmış olacağız. Ayrıca, futbol alanındaki öğrencilerimizin okuldan kulüplere geçişine daha sistematik bir yapı kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, spor liselerinde futbol branşına yönelik özel çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Futbol temalı spor liseleri ile yan branşı futbol olan spor liseleri sayısının ortak geliştirme çalışmaları ile arttırılmasını planlıyoruz." şeklinde konuştu.

"Hem Futbol Gelişim Projesi ile hem de Futbol Akademileri Projemiz ile yetişecek çocuklarımızı disiplinle, aşkla harmanlayıp dünya çapında yıldızlar çıkarmayı hedefliyoruz"

Futbol akademileri kapsamında Hollanda ve Belçika'da yaptıkları incelemelerde orada kulüplerin futbol akademilerinde yer alan çocukların haftanın 4 gününü çift antrenmanla ve 1 gününü maç yaparak geçirdiğini gördüklerini aktaran Mehmet Büyükekşi, "Bu sayede çok iyi eğitim alarak, okullarından da geriye kalmadan futbolcu olmak için büyük bir adım atmış oluyorlar. Biz de bu iş birliği projesiyle kulüplerin altyapılarında yer alan yetenekli sporcularının veli izni dahilinde kulüp antrenmanlarına daha fazla katılabilmesini sağlamak istiyoruz. Bu anlamda milli eğitim bakanlığımız, ilgili mevzuatlarda gerekli düzenlemeleri yapıyor. Öğrencilerin muafiyetlerine dair süreleri arttırıyor. Burada şunu da ifade etmek isterim. Protokolümüz burada sözlü olarak ifade ettiklerimizle sınırlı kalmayacak. Gelişimi sürekli olarak takip edeceğiz. Her iki bakanlığımızla yapacağımız istişarelerle proje kapsamlarını da sürekli genişletebileceğiz. Yeni projeler ortaya koyabileceğiz. Hem Futbol Gelişim Projesi ile hem de futbol akademilerinden yetişecek çocuklarımızı disiplinle, aşkla harmanlayıp dünya çapında yıldızlar çıkarmayı hedefliyoruz. Önümüzde genç yaşta dünyanın en büyük kulüplerinden Real Madrid'e transfer olan Arda Güler gerçeğimiz var. Bunların sayısını artırmamız gerekiyor. Toprağa attığımız bu tohumları sabırla, şefkatle ve özenle yeşerteceğiz. Genç yaşta, doğru ve kaliteli eğitimle yetiştireceğimiz çocuklarımızın, gençlerimizin Türk futbolunun lokomotifi olacağına inanıyoruz. Bu değerli projelerin amacına ulaşması için futbolumuzun tüm paydaşlarının gerekli katkıları yapacağına yürekten inanıyorum. Futbolumuzda önemli bir dönüm noktası olacak işbirliği protokolümüzün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizlere her zaman destek olan sayın bakanlarımıza ve ilgili tüm bürokratlarına teşekkür ediyorum." dedi.