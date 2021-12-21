Fraport TAV Antalyaspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı

3. dakikada ceza sahasında topla buluşan Travnik'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

24. dakikada Umut Bozok'un ceza alanında kafa vuruşunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi.



30. dakikada Andrea Poli'nin ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



38. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Fredy'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Naldo, kafa vuruşuyla kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan topu ağlarla buluşturdu: 1-0.



Karşılaşmanın ilk yarısını Akdeniz ekibi 1-0 üstün bitirdi.

İkinci Yarı

53. dakikada Ghacha'nın pasında topla buluşup ceza alanına giren Mukairu'nun şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran sol ayağıyla topu uzaklaştırdı.

63. dakikada ceza alanında topla buluşan Donk'un şutunda, kaleci Boffin topu kornere gönderdi.

77. dakikada Mukairu'nun ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

81. dakikada Naldo'nun uzaklaştırmak istediği topu ceza sahasında önünde bulan Umut Bozok'un kafayla şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

90+2. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Donk'un pasında ceza sahasında topla buluşan Umut Bozok, meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in solundan filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk

Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üst üste iki haftada son dakikalarda gol yediklerini, bu hatadan ders almadıklarını bu mücadele gördüklerini ve hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.

Kendilerinin futbolunun bu olmadığını ifade eden Groenendijk, "4 günde kaybettiğimiz üç puan. Alanyaspor ve Trabzonpor maçları bizim için referans olabilir. Bugün bu maçlardaki performansımızdan uzaktık. Sayısız hata yaptık. Vasat bir futbolla iki puanı burada kaybettik. Son dakikaya 1-0 önde girdiyseniz ölümüne defans yapıp, savaşıp üç puanı getirmeniz gerekiyor. Kaybedilen iki puanla Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayacağız. Gerekli dersleri çıkarıp Galatasaray karşısında çok daha iyi futbol sergileyeceğiz." diye konuştu.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu da zor bir deplasmana geldiklerinin bilincinde olduklarını dile getirdi.

Kaliteli bir takıma sahip olduklarını vurgulayan Uğurlu, "İyi oyunculara sahibiz. Oyun stratejisini oturttuktan sonra daha da yukarıya çıkacağımıza eminiz. Ligin en altındayız belki ama sıralama olarak Kasımpaşa daha yukarılara çıkacak. Bundan herkes emin olabilir." değerlendirmesinde bulundu.