Fraport TAV Antalyaspor evinde kazandı

2. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında savunmadan seken top Fredy'nin önünde kaldı. Fredy'nin kale önünde uygun pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

7. dakikada Fernando'nun sağ kanattan ortasına yükselen Luiz Adriano'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.

17. dakikada Antalyaspor öne geçti. Doğukan Sinik'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Fernando, plase vuruşla topu kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-0.

30. dakikada Fernando'nun soldan kullandığı korner sonrası ön direğe hareketlenen Kudriashov'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu: 2-0.

32. dakikada Hakan Özmert'in uzun pasıyla defansın arkasına sarkan Ndao'nun kafa vuruşunda, top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

41. dakikada Ndao'nun pasıyla savunma arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kalan Fredy'nin sert şutunda, topu kaleci Viviano kurtardı. Dönen topa bekletmeden vuran Ndao'nun şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

46. dakikada ceza sahası dışında buluşan Karamoh'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sousa'da kaldı.

55. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in pasına hareketlenen Borini'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

83. sağ kanattan topla hareketlenerek ceza sahasına giren Salibur'un sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

85. dakikada Doğukan Sinik'in ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Admir Mehmedi'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 3-0

Karşılaşma, Antalyaspor'un 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Demirel: İlk yarıdaki oyunumuz, geldiğimizden bu yana oynadığımız en kötü oyundu

VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Volkan Demirel, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, maça iyi başlayamadıklarını söyledi. Duran toplardan goller yediklerine dikkati çeken Demirel, ikinci yarıda kendileri adına işlerin daha da zorlaştığını söyledi.

İkinci yarı yaptıkları değişiklikler ile maçı çevirmeye çalıştıklarını anlatan Demirel, "İlk 20 dakika oyuncu çevirmeye yakındık ama olmadı. Tabii ki bahane üretmek kolay ama hafta içi oynadığımız maçın etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bugün ilk yarıdaki oyunumuz geldiğimizden bu yana oynadığımız en kötü oyundu. Antalyaspor'u tebrik ediyorum." dedi.

Demirel, önlerindeki haftalarda bu maçta tespit ettikleri hataları yapmamaya çalışacaklarını kaydetti.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: Art arda gol yemediğimiz beşinci maçımızı oynuyoruz

Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başladıklarını ve ilk yarıda etkili olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın skorundan oldukça memnun olduğunu dile getiren Groenendijk, "İlk yarıda her şeyi yaptık ama sadece gol eksikti. O da çok kaliteli bir ayak olan Fernando'dan geldi. Çok kısa sürede takıma alıştı. Uzun süredir takip ettiğimiz bir oyuncudan bu kadar kısa sürede verim almak önemliydi. Onun asistiyle ikinci gol de geldi. Hafta içi çalıştığımız bir organizasyondu. İlk yarıyı güzel bir skorla tamamladık." dedi.

İkinci yarının ilk bölümünde rakiplerinin oyuna ortak olduğunu ifade eden Groenendijk, "Yaptığımız değişiklikler ile takımımızı ayakta tuttuk. Art arda gol yemediğimiz beşinci maçımızı oynuyoruz. Bu bizi mutlu eden bir detay. Doğru yolda olduğumuzu gösteren bir istatistik. Takımımızın öz güveni geriye geldi. Üstüne koyarak devam ediyoruz." diye konuştu.

Groenendijk, sıralamada tehlikeli bölgeden kurtulmak için bir kaç galibiyete daha ihtiyacı olduklarını ve aynı oyunla puanlar almaya devam edeceklerini düşündüğünü vurguladı.