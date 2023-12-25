Fotomaç Süper Lig’in En İyileri Ödül Töreni gerçekleştirildi

Törende, açılış konuşmasını yapan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Türkiye spor ailesini bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Uzundurukan, 8 dalda özel kategori, 12 dalga ise Sezonun Oscarları olmak üzere toplam 21 ödül verdiklerini ifade ederek, bu ödüllerin 1 yıllık emeğin, alın terinin karşılığı, başarıyı taçlandıran madalyalar olduğunu vurguladı.

Özel ödül kategorisinde Turkuvaz Medya Onur Ödülü Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bakan’a Turkuvaz Medya Tematik Kanallar Genel Müdürü Abdülhalik Çimen tarafından takdim edildi. Fotomaç Özel Ödülü’nü ise Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’dan aldı. Türk Futboluna Üstün Hizmet Onur Ödülü Vincenzo Montella'ya takdim edilirken, Montella'nın teşekkür videosu yayımlandı. Montella’nın ödülünü A Milli Takım İletişim Müdürü Türker Tozar, Spor Yazarı Mahmut Alpaslan’dan aldı.

Yine özel ödül kategorisinde Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk Voleybolunda Tarih Yazanlar Ödülleri'nden birine sahip olurken, ödülü Spor Yazarı ve A Spor Yorumcusu Reha Kapsal'ın elinden aldı. Türk Voleybolunda Tarih Yazanlar Ödülü'nün ikincisi ise A Milli Kadın Voleybol Takımı'na verildi. Ödülü Fotomaç Gazetesi Yayın Koordinatörü Cenk Atılgan, A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik’e takdim etti.

Unutulmazlar Ödülü'ne 6 Şubat'taki deprem felaketinde hayatını kaybeden Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut layık görülürken, ödülü eşi Pınar Savut, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın elinden aldı. Söz konusu depremde hayatını kaybeden Hatayspor oyuncusu Christian Atsu ‘Unutulmazlar Ödülü’ ile onurlandırıldı. Ödül nedeniyle, Hatayspor yardımcı antrenörü Ekrem Ekşioğlu video mesajıyla teşekkürlerini iletti. Kadın Futbolu Üstün Başarı Ödülü'nü ise A Spor Yorumcusu Haldun Domaç, Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası'na verdi.

Sezonun Oscarları kategorisinde Yılın Kalecisi Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Yılın Golcüsü Galatasaraylı Mario Icardi, Yılın Sol Stoperi Galatasaray oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, Yılın Sağ Beki Galatasaraylı Sacha Boey, Yılın Sol Kanat Oyuncusu da Galatarasaylı Kerem Aktürkoğlu seçildi. Oyuncuların ödüllerini Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur teslim aldı.

Yılın Sağ Stoperi Adana Demirspor oyuncusu Semih Güler, ödülünü Spor Yazarı Cevdet Ünüvar'dan aldı. Yılın Orta Saha Oyuncusu seçilen Gedson Fernandes'in ödülünü BJK Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan, Spor Yazarı Sinan Vardar'dan aldı. Spor Sunucusu Cüneyt Şen, Yılın 10 Numarası seçilen Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün ödülünü Trabzonspor Medya ve Kurumsal İletişim Müdürü Nuri Bekar'a verdi. Ömür, gönderdiği video mesajda Gazze’de yaşanan vahşete dikkat çekerek, dünyanın bu katliama dur demesi gerektiğine işaret etti. Ömür, “Haydi Türkiye haydi dünya bu katliama dur de masum çocuklar öldürülmesin” dedi.

‘İyi insanlar bir araya gelince başarı geliyor’

Yılın Takımı Galatasaray seçilirken ödülü Galatarasay Sportif AŞ Başkanı Erden Timur Spor Yazarı Levent Tüzemen'den aldı. Timur, geçen yıl Dursun Özbek önderliğinde seçildiklerinde transfer dönemi başladığını geçen yıl transferlerde gerçekten takıma uyum sağlayan iyi insanlarla takım olunduğunu belirtti. İyi insanlar bir araya gelince her şeyin mümkün olduğunu düşündüğünü dile getiren Timur, transferlerin ligde rekabeti arttırdığını ve kadroların daha iyi olduğunu söyledi. Timur, “İyi insanlar doğru şeyler için bir araya geldiğinde başarı geliyor. İnşallah bu yıl da olur. Devre arasında ise kendi imkanlarımız ölçüsünde fırsat olursa transfere bakacağız, ama umut vermeyelim” dedi.

Yılın Teknik Direktörü ödülünü Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a Sabah Spor Müdürü Murat Özbostan verdi. Buruk yaptığı konuşmada geçen yıl Abdullah Hoca ve Trabzonspor’un tüm ödülleri topladığını o sırada inşallah gelecek yıl biz alırız dediğini hatırlatarak, bunun da gerçekleştiğini kaydetti. Okan Buruk’un konuşması sırasında Abdullah Avcı da sahneye gelerek tebriklerini iletti. Buruk, öncelikle sezonu tamamlanmasını beklediklerini, transferin geç başladığını oraya kadar düşünüp programlarını yapacaklarını kaydederek, öncelikle elindeki oyunculardan yararlanmak istediklerini söyledi. Buruk, geçen yıl çok çekişmeli bir lig olduğunu hatırlatarak “Kazanan biz olduk oyuncularıma, yönetime ve camiamıza birliktelik için teşekkür ediyorum” dedi. Abdullah Avcı ise transfer dönemine ilişkin öncelikle başkanların karar vereceğini, bu konuda çalıştıklarını dile getirdi.

‘2024 sporda barış ve sevgi yılı olsun’

Yılın Kulüp Başkanı seçilen Galatarasay Başkanı Dursun Özbek'e ödülünü Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan takdim etti. Özbek, geçen yıl zorlu bir ligi geride bıraktıklarını geçen seneki rekabetin Türk futboluna katkıda bulunduğunu dile getirerek bu yılın da aynı şekilde devam ettiğini söyledi. Katkısı bulunan herkese büyük teşekkürlerini ileten Özbek, Turkuvaz Medya’ya da Türk futboluna katkılarından dolayı teşekkür etti. Özbek, transfer döneminde bir şey söylendiğinde maliyetin arttığını dile getiren transferleri mümkün olduğu kadar imza atılana kadar deşifre olmaması gerektiğini bu nedenle de kendisi ve yönetim kurulunun gerektiğini yaptığını söyledi. Özbek şöyle konuştu: “Lig devam ediyor, sadece bir mesajım var, futbolun yeşil sahalarda kalmasını arzu ediyorum. Bir şiddet silsilesi var, bunun önüne geçmek lazım bunun önüne futbolu yöneten bizlerin geçeceğini düşünüyorum. Tüm kulüplere, başkanlara, sporculara itidal tavsiye ediyorum. Sporun güzelliği saha içinde. Dışına taşıdığımızda güzel görüntü vermiyoruz, Türk sporunu zora sokuyoruz. Bundan sonraki dönemde tüm spor kulüplerinin bu çağrıma destek vermelerini istiyorum. 2024 yılı barış ve sevgi yılı olsun diyorum. Herkesin 2024 yılını kutluyorum.”

A Spor Ziraat Türkiye Kupası özel ödülü Fenerbahçe’ye giderken, ödülü Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin'den teslim aldı. Kızılhan, ödülü almanın çok kıymetli olduğunu söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti. Kızılhan, Süper Kupa maçının daha keyifli olmasını beklediğini de ekledi. Yılın Sol Beki Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu ile Yılın Sağ Kanat Oyuncusu Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin ödüllerini de Burak Kızılhan, Spor Yazarı Fenerbahçeli eski futbolcu Cem Pamiroğlu’ndan aldı.

Ödül töreni sonrası katılımcılar ve ödül alanlar toplu bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.