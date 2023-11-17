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Formula 1'de sezonun 22. yarışı Las Vegas'ta yapılacak

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Formula 1'de sezonun 22. yarışı Las Vegas'ta yapılacak
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, ABD'nin Las Vegas kentinde sezonun 22. yarışıyla sürecek.

Hollandalı Max Verstappen'in üst üste üçüncü kez dünya şampiyonluğunu 18. etapta ilan ettiği organizasyonda, Las Vegas Grand Prix'si düzenlenecek.

ABD'nin Nevada eyaletindeki 6,2 kilometrelik Las Vegas Strip Pisti'nde 50 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 11.00'de başlayacak. Yarış ise 19 Kasım Pazar günü TSİ 09.00'da gerçekleştirilecek.

Bu sezon Red Bull pilotları Verstappen'in 17, Sergio Perez'in 2 ve Carlos Sainz'ın (Ferrari) bir yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Formula 1'de Las Vegas Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 524

2. Sergio Perez (Meksika): 258

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 226

4. Fernando Alonso (İspanya): 198

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 195

Takımlar

1. Red Bull: 782

2. Mercedes: 382

3. Ferrari: 362

4. McLaren: 282

5. Aston Martin: 261

Kaynak:Haber Kaynağı

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