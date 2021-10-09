Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman seansı sona erdi

Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliğinde 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve bir saat süren son antrenman seansında en iyi dereceyi, AlphaTauri pilotu Pierre Gasly yaptı.

Cuma günü yapılan ilk iki antrenman seansının aksine yağışlı hava ve ıslak zemin nedeniyle pilotlar 8. dakikadan itibaren piste çıkmaya başladı. Yağmur lastiklerini takan AlphaTauri pilotları Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda keşif turlarıyla pisti ilk turlayan pilotlar oldu.

Toplam 19 tur atan Fransız pilot Gasly, 1.30.447'lik zamanıyla son antrenman turunun en iyi derecesini elde etti.