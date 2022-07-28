Formula 1 pilotu Sebastian Vettel sezon sonunda emekli oluyor
Formula 1 takımlarından Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, sezon sonunda emekli olma kararı aldığını açıkladı.
SPOR 28.07.2022, 20:57
Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Formula 1'den emekli olacağını duyuran 35 yaşındaki Vettel, "Emeklilik, uzun zamandır düşündüğüm ve benim için alınması zor bir karardı. Yıl sonunda, gelecekte neye odaklanacağıma karar vermek için kendime vakit ayıracağım. Önceliğim, ailemle daha fazla vakit geçirmek olacak." ifadelerini kullandı.
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