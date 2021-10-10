Formula 1'de Max Verstappen yeniden lider koltuğunda

Şampiyonluk mücadelesi verdiği Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın 2 puan gerisinde İstanbul'a gelen Hollandalı Verstappen, rakibinin 6 puan önünde Türkiye'den ayrıldı.
İstanbul'daki yarış sonrası pilotlar sıralaması şöyle oluştu:
|Sürücü
|Takım
|Puan
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|262.5
|2
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|256.5
|3
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|177
|4
|Lando Norris
|McLaren
|145
|5
|Sergio Perez
|Red Bull
|135
|6
|Carlos Sainz
|Ferrari
|116.5
|7
|Charles Leclerc
|Ferrari
|116
|8
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|95
|9
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|74
|10
|Fernando Alonso
|Alpine
|58
|11
|Esteban Ocon
|Alpine
|46
|12
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|35
|13
|Lance Stroll
|Aston Martin
|26
|14
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|18
|15
|George Russell
|Williams
|16
|16
|Nicholas Latifi
|Williams
|7
|17
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|6
|18
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|1
|19
|Mick Schumacher
|Haas
|-
|20
|Robert Kubica
|Alfa Romeo
|-
|21
|Nikita Mazepin
|Haas
|-
Takımlar klasmanı
|Takım
|Puan
|1
|Mercedes
|433.5
|2
|Red Bull
|397.5
|3
|McLaren
|240
|4
|Ferrari
|232.5
|5
|Alpine
|104
|6
|AlphaTauri
|92
|7
|Aston Martin
|61
|8
|Williams
|23
|9
|Alfa Romeo
|7
|10
|Haas
|-