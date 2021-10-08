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Formula 1'de heyecan Türkiye Grand Prix'siyle sürecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Türkiye Grand Prix'siyle sürecek.

Formula 1'de heyecan Türkiye Grand Prix'siyle sürecek

Sezonun 16. etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak.

Sıralama turları, yarın saat 15.00'te başlayacak. Yarış ise 10 Ekim Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

Şampiyonluk mücadelesi veren pilotlardan Red Bull pilotu Max Verstappen 7, Mercedes'ten Lewis Hamilton ise Türkiye Grand Prix'sine kadar 5 yarış galibiyeti elde etti.

Bu iki pilot dışında Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez, Renault'tan Esteban Ocon ve McLaren'dan Daniel Ricciardo birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Yarışseverlerin özlemi sona eriyor

Salgın nedeniyle geçen yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştirilecek.

240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park'ta satışa çıkarılan 100 bin biletin tamamına yakını tükendi.

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