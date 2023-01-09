FLORYA’DA BEŞ YILDIZLI YOGA VE DİŞİ ENERJİ KAMPI

Sunucu, yazar, wellness ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu, Crowne Plaza İstanbul Florya’da ses getiren bir etkinliğe daha imza attı. 3 yıl önce oğlunun doğumu öncesinde yazdığı ‘’İçindeki Dişiyi Uyandır’’ kitabını yoga, dans, workshoplarla bir eğitim programına dönüştüren Ece Vahapoğlu, yeni yıla zihnen ve bedenen taze bir başlangıç yapmak isteyen misafirleri ile buluştu.

7 Ocak Cumartesi günü gerçekleşen “Yoga ve Dişi Enerji Kampı” keyifli bir kahvaltı ve tanışma çemberiyle başladı. Misafirlerin Eau Thermale Avene ile su elementi yogasını deneyimleme fırsatı bulduğu kamp, nefes terapisi, yoga egzersizleri, ses terapisi, dişi enerji ve şifa meditasyonları gibi pek çok etkinlikle devam etti. Crowne Plaza İstanbul Florya’nın deniz manzaralı teras alanlarında sağlıklı yiyecekler eşliğinde keyifli bir kamp günü gerçekleştirildi.

Yatay mimarisi, doğayla bütünleşik yapısı ve “city-resort” konseptiyle tanınan Crowne Plaza İstanbul Florya, katılımcılara yeni yılın ilk haftasonunda adeta bir tatil beldesinde hissi yaşattı.