Filenin Sultanlarına Sürpriz Kutlama

Türk Hava Yolları (THY) 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'na uçakta sürpriz kutlama yaptı. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Japonya'dan THY seferiyle yurda dönen tüm kafilenin seyahati Business Class'ta gerçekleşti. Uçuşta, Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar'a THY Japonya Müdürü Ahmet Tuğcu tarafından tebrik çiçeği verildi.

Uçuş esnasında "Filenin Sultanları" için sürpriz bir anons da yapıldı. Anonsta "Değerli yolcularımız, şu an uçağımızda Avrupa Şampiyonu olarak bizlere bu büyük gururu yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız da bulunuyor. Japonya'dan 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazanarak ayrılan Filenin Sultanları'na bu başarı için Türk Hava Yolları ailesi adına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Milli Bayrak Taşıyıcı olarak Avrupa Şampiyonu sultanlarımızı, Paris'e ve daha büyük başarılara taşımayı heyecanla bekliyor, hepinize iyi uçuşlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat da "Cumhuriyetin 100. yılında ülkemize iki şampiyonluk yaşatan ve bu hafta sonu olimpiyat vizesi alan Filenin Sultanları'nı bu önemli başarılarından ötürü tebrik ediyorum. Ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu olarak bayrağımızı dünyanın birçok önemli noktasında dalgalandıran millilerimizle gurur duyuyoruz. Uzun yıllardır Türk sporunun en önemli destekçilerinden olarak yine voleybolcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından Japonya'dan THY seferiyle yurda dönen takıma uçak içinde yapılan sürpriz kutlamanın görüntülerini paylaştı.

Milli takım oyuncularına birer haftalık seyahat paketi hediye ettiklerini duyuran Üstün, "Yüksekten uçmaya devam ediyoruz. Japonya'yı yenerek 6'da 6 yapan ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan Filenin Sultanları'na yaşattığı gurur için Türk Hava Yolları ailesi olarak teşekkür ediyoruz. TK51 Tokyo-İstanbul seferimizde millilerimize özel hazırladığımız sürprizlerin yanı sıra 1 haftalık Turkish Airlines Holidays seyahat paketi takdim ettik." ifadelerini kullandı.