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'Filenin Sultanları' Avrupa Şampiyonası'nda İsveç ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında yarın İsveç ile karşılaşacak.

'Filenin Sultanları' Avrupa Şampiyonası'nda İsveç ile karşılaşacak

Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki BT Arena'da oynanacak maç, saat 17.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız kanalından yayımlanacak.

Bu yıl 32. kez gerçekleştirilen organizasyonda Romanya'nın ev sahipliğini yaptığı D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, Romanya'yı 3-1 ve Ukrayna'yı ise 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

Gruptaki ilk maçında Finlandiya'yı 3-2 mağlup eden İsveç ise "Filenin Sultanları" ile yapacağı karşılaşmayla 2. maçına çıkacak.

Statü

Turnuvada 24 takım; Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 4 grupta mücadele ediyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.

Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

Şampiyonada grup maçları, 26 Ağustos'ta tamamlanacak, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.

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