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Filenin Efeleri de İyi Başladı

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Filenin Efeleri de İyi Başladı
Filenin Efeleri, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ilk maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti.

Filenin Efeleri, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ilk maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti.

Milliler gruptaki ikinci maçını yarın TSİ 04.00'te Slovenya ile oynayacak.

Türkiye grupta ev sahibi Japonya'nın yanı sıra ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele edecek. Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar 2024 Paris bileti alacak.

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