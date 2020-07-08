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Fernando Alonso Formula 1'e dönüyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda iki şampiyonluğu bulunan efsane İspanyol pilot Fernando Alonso, iki yıllık aranın ardından 2021 sezonunda Renault takımıyla yeniden pistlere dönecek.

Fernando Alonso Formula 1'e dönüyor

Formula 1'den yapılan açıklamada, geride kalan yıllarda büyük başarılar elde eden Renault takımı ile İspanyol pilot Alonso'nun, gelecek sezon için birlikte çalışma kararı aldığı belirtildi.

Renault takımında 2003-2006, 2008-2009 dönemlerinde yarışan İspanyol pilot, böylece üçüncü kez aynı takımla pistlere çıkan ilk Formula 1 pilotu olarak tarihe geçecek.

Formula 1'deki en başarılı derecelerini Renault ile elde eden 29 Temmuz'da 39 yaşına basacak Alonso, 2005 ve 2006 sezonlarında takımıyla pilotlar klasmanında şampiyonluğa uzanmıştı.

Alonso'nun gelecek sezonki takım arkadaşı ise Fransız pilot Esteban Ocon olacak.

İspanyol pilot, son olarak McLaren takımıyla 2018 yılında Formula 1'e veda etmiş ve kariyerini diğer otomobil yarışlarına yönlendirmişti.

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Fernanda AlansoAlonsoFormula 1F1YarışSosyal Medya
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