Fenerbahçelilerden Anıtkabir’e ziyaret

1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya ile beraberindeki heyet, Ata’nın huzuruna çıkılmasının ardından Anıtkabir Komutanlığı’nı da ziyaret etti. Sporun ve gençliğin simgesi olan Fenerbahçe’nin Atatürk ile olan bağına dikkat çeken Rıfat Perahya, milyonlarca Fenerbahçe taraftarının Atatürk ilke ve inkılaplarının güvencesi ve yılmaz takipçisi olduğunu ifade etti.

1907 Fenerbahçe Derneği ile 1907 ÜNİFEB yönetim kurulu üyeleri ve Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerden gelen 3.500 genç, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85. yılında Anıtkabir’i ziyaret ederek, Ata’nın manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında, 20. Geleneksel Anıtkabir ziyaretini gerçekleştiren 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya’nın başkanlığındaki kortej, Aslanlı yoldan yürüyerek mozoleye çiçek bıraktı.

Rıfat Perahya başkanlığındaki heyet, Ata’nın huzuruna çıkılmasının ardından günün anlam ve önemine istinaden Anıtkabir Komutanı Piyade Albay Yaşar Karaoğlu’na da ziyarette bulundu.

1907 Fenerbahçe Derneği olarak, her yıl 10 Kasım’da olduğu gibi Cumhuriyet’in 100’üncü yılında da Ata’yı ziyaret ederek manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük gurur duyduklarını söyleyen 1907 Fenerbahçe Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Perahya, “Büyük Atatürk, sporun ve Türk gençliğinin simgesi olan Fenerbahçe ile bu renklere gönül veren milyonlarca taraftarı olan bizler, senin ilke ve inkılaplarının yılmaz takipçisi, en büyük mirasın olan cumhuriyetin güçlü bekçileriyiz. Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden biri olarak, cumhuriyet Türkiyesi'nde yetiştirdiğimiz sporcular ve ulaştığımız başarılarla sporun ve sosyal hayatın gelişimine katkı sağlamanın onurunu taşıyoruz. Siz, sporun toplumları bir araya getiren güç olduğunu vurgulayan bir liderdiniz. Sporun birleştirici gücünü ve dayanışmayı temsil eden bir camia olarak, bu ilkenize sahip çıkıyor ve spor kültürünün gelişmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.