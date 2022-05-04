Fenerbahçeli Serdar Dursun'dan Beşiktaş derbisi yorumu: Kazanmak için gideceğiz

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Serdar Dursun, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacakları derbiye kazanmak için gideceklerini söyledi.

SPOR 04.05.2022, 21:54
Fenerbahçeli Serdar Dursun'dan Beşiktaş derbisi yorumu: Kazanmak için gideceğiz

Süper Lig'de bu sezon 30 maçta forma giyen ve 14 gol kaydeden sarı-lacivertli futbolcu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sözlerine İslam dünyasının Ramazan Bayramı'nı kutlayarak başlayan Serdar, Beşiktaş derbisiyle ilgili, "Özel bir maç oynayacağız. Kazanmak için gideceğiz. Ligde 3 maçımız kaldı. Bunları kazanarak sezonu iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Serdar Dursun, bu yılki performansının gelecek sezon Fenerbahçe'de 1. santrfor olmaya yetip yetmeyeceğinin sorulması üzerine, "Geçen sezon (Darmstadt 98-Bundesliga 2) gol kralı olmuştum. Bu sene de gol krallığında 15 gollü oyuncular var. Bu seviyeye gelince herkes gol krallığını kovalamak isteyecektir. Kalan 3 maçta atabildiğim kadar çok gol atmak istiyorum. Sezon sonunda birinci sırada bulunmak istiyorum. Fenerbahçe'de her zaman üst seviye, yıldız forvetler gelir. Ben de üstüne koymak istiyorum. Seneye ne olacağına bakacağız. Kim gelirse gelsin en iyi performansımı göstererek 1. forvet olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon bazı talihsizlikler yaşadığını aktaran 30 yaşındaki futbolcu, "Çıktığım ilk maç sakatlandım. Bu beni geri attı. Az süre aldım. Gol krallığında ilk 10 sıraya bakınca en az ilk 11'de oynayan, en az süre alan futbolcu benim. Son 2 aydır doğru dürüst ilk 11 oynuyorum. Bir forvet için ilk 11 başlamak, daha çok süre almak önemlidir." şeklinde görüş belirtti.

Bir forvet olarak hedefinin her zaman çift haneli gol sayısına ulaşmak olduğunu vurgulayan Serdar, "Her maça gol atmak için çıkıyorum. Biraz daha fazla oynasaydım 20-22 golü bulabilirdim." değerlendirmesinde bulundu.

"İsmail hoca bana güvendi"

Serdar Dursun, teknik direktör İsmail Kartal'ın kendisine güvenip üst üste ilk 11'de oynatmasının performansını artırdığını söyledi.

İsmail Kartal'ın kendisinden farklı beklentileri olduğunu dile getiren Serdar, şunları kaydetti:

"Takım olarak iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Avrupa'da son 15-16 maçta en yüksek istatistikleri yakaladık. İsmail hoca bana güvendi ve beni üst üste ilk 11 oynattı. Takımdaki her oyuncu her hafta üstüne koyarak oynuyor. Hocamız 4-3-3 sistemine döndü. Pivot santrfor veya sahte 9 numara olarak daha çok topla oynamama müsait oluyor. Hoca, ön tarafta gezmemi, kenarlara gelmemi, pas bağlantılarına yardımcı olmamı istiyor. Benim için en önemli şey kafa olarak rahat olmak. Hocamıza teşekkür ediyorum. Bana güvenip oynattı."

Milli futbolcu, sahada en sevdiği mevkii ile ilgili, "4-3-3'ün önünde oynamayı seviyorum. Sahte 9 numara tarzı, bazen 10 numaraya gelip oyun kurmayı, bazen de kanatlara gitmeyi seviyorum. Benim için en önemli şey yeter ki ceza sahasında topla buluşayım. Sistem çok fark etmiyor." açıklamasını yaptı.

"Arda Güler, aldığı süreye göre müthiş işler yaptı"

Serdar, 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda Güler'in bu sezon müthiş işler yaptığını söyledi.

Arda'nın en kısa sürede Avrupa'ya gitmesi temennisinde bulunan Serdar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arda'yı yazdan beri tanıyorum. İlk haftalar yoktu ama birçok kişiden yetenekli bir futbolcu olduğunu duydum. İlk idmanda kendisini belli etti. Değişik bir yeteneği olduğunu herkes anlıyor. Çok genç, daha 17 yaşında. Bu sezon aldığı süreye göre müthiş işler yaptı. Çok iyi ve temiz bir çocuk. Fenerbahçe gibi camialar çok büyük. Gençler için böyle baskılarla oynamak çok zordur. İlk sene kolaydır ama seneye Arda için nasıl olacak bilemem. İnşallah sakatlık olmadan kendini geliştirir, kişilik olarak böyle kalır. Fenerbahçe zordur, iyi oyuncular var ve forma rekabeti olacak. İnşallah bu son maçları da iyi geçirir. Bana düşmez ama inşallah en kısa zamanda Avrupa'ya gider."

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