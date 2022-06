Fenerbahçeli Lincoln Henrique: Jesus'la çalışacağım için ayrıcalıklı hissediyorum

Kulüp televizyonunda katıldığı programda soruları yanıtlayan Lincoln Henrique, "Burada olduğum çok mutluyum. Bu fırsat bana verildiği için minnettarım. Büyük bir kulübü temsil edecek olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarıma, hocamıza ve kendime çok güveniyorum. Bu sezon hedeflerimize ulaşabilmek için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de kendini evinde gibi hissettiğini belirten Brezilyalı futbolcu, transfer süreci hakkında, "Beni isteyen başka takımlar da vardı ama ben Fenerbahçe'den teklif geldiğini duyunca buraya gelmek istedim. Türkiye'ye daha önce gelmiştim ve burada başarılı bir sezon geçirmiştim. O sezonun ardından Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynamak isterdim. O zaman mümkün olmadı ama ben çalışmalarımı en iyi şekilde devam ettirdim ve bugün bunun karşılığını aldım. İyi çalışmalarımın karşılığında buraya geldim. Çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus ile transferinden önce konuştuğunu aktaran Lincoln Henrique, şunları kaydetti:

"Zaten daha önce ona karşı oynamıştım. Jesus'la çalışacağım için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Bu takımda herkesin öyle hissettiğini düşünüyorum böyle bir hocayla çalışma imkanımız olduğu için. Gerçekten oyuncudan en iyisini çıkartan bir hoca kendisi. Herkesten aynı şeyi istiyor. Gerçekten harika bir insan, harika bir teknik direktör. Hiç şüphe yok ki onunla bu sezonumuz güzel geçecek. Onun futbol hayatında detaylar çok önemli. Her zaman detaylar fark oluşturur. O yüzden böyle bir hocayla çalışıyor olmaktan dolayı mutlu olmamız gerekiyor. Kendisi detaylara çok önem veriyor. Detayları sürekli bize açıklıyor. Neredeyse mükemmeliyetçi. Oyuncunun içinden daima en iyisini çıkarmaya çalışıyor. Hiç şüphe yok ki bu şekilde başarı gelecektir."

Brezilyalı oyuncu, özellikleri hakkında ise "Ofansif bir orta saha oyuncusuyum. Pas ve şut özelliğimin iyi olduğunu düşünüyorum. Vücudumu iyi kullandığımı, fiziksel anlamda iyi olduğumu düşünüyorum. Kendimi anlatmayı beceremem, genellikle sahada göstermeyi tercih ederim. Tabii ki eksik yönlerim var ama bunları giderebilmek için çalışmalarımı devam ettiriyorum. Sıkı çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu kulüp, yarıştığı her turnuvayı şampiyon olmak için oynar"

Çok yoğun çalıştıklarının altını çizen 23 yaşındaki oyuncu, "Hedeflerimiz belli. Bu kulüp, yarıştığı her turnuvayı şampiyon olmak için oynar. Biz de gerçekten çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Hedeflerimize ulaşabilmek için çalışmalarımızı en sıkı şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Lincoln Henrique, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev ile eşleşmesiyle ilgili, "Her maç gibi zor olacak. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bizim için rakibin kim olduğunun hiçbir önemi yok. Kim olursa olsun çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz ki oynayacağımız bütün maçları kazanabilelim." şeklinde konuştu.

İdolünün Ronaldinho olduğunu söyleyen Lincoln Henrique, "Benim ailemde neredeyse herkes futbol kökeninden geliyor. Babam futbol oynardı, kendisinin sahip olduğu küçük bir takım vardı. Kardeşlerim futbol oynuyordu ve benim de farklı bir yol çizmem mümkün olmadı. Gremio'ya gerçekten çok erken yaşta girdim. Öncesinde futsal oynuyordum sonra sahada kendimi daha iyi hissettim ve bu şekilde devam ettim." değerlendirmesinde bulundu.

"Futbola gerçekten aşığım." diyen Brezilyalı oyuncu, şöyle konuştu:

"Futbol benim için aşkı ve tutkuyu temsil ediyor. Zaten futbol temelli bir aileden geliyorum ve bu şekilde büyütüldüm. Küçükken bir hediye alınacağı zaman istediğim tek hediye futbol topu olurdu. Hatta futbol topuyla yatardım. Futbol aşkıyla büyüdüm diyebilirim. Aileme düşkün ve sakin biriyim. Evliyim, 2 çocuğum var. Ailem benim her şeyim. Hem mesleğimde hem de ailem için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Onlar benim her şeyim ve onlara ihtiyacım var. Dinine bağlı biriyim, sakin bir hayat yaşıyorum. Mesleğim gereği de çok fazla hareketli bir hayat yaşamamaya çalışıyorum. Zor bir meslek yapıyoruz. Eğer oğlum futbola aynı tutkuyu ve aşkı beslerse bundan mutlu olurum ve desteklerim. Tabii ki önceliği her zaman eğitim. Zaman gösterecek."

"Bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz"

Sarı-lacivertli takımda forma rekabetine hazır olduğunu vurgulayan Lincoln Henrique, "Bu sezon da her sezon olduğu gibi zorlu olacak. Özellikle ülkenin en büyük takımında oynadığınız zaman gerçekten çok fazla büyük futbolcu oluyor ve her oyuncu da kendini göstermek istiyor. Forma rekabeti de her sezon zor. Herkes forma şansı bulabilmek için elinden gelenin en iyisini yapacak." ifadelerini kullandı.

Taraftara da mesaj gönderen Brezilyalı oyuncu, şunları kaydetti:

"Bana yapmış oldukları sıcak karşılama için teşekkür ediyorum. Onlara çok ihtiyacımız var. Bizi sonuna kadar desteklemelerini istiyoruz. Biz bu sezon her şeyi kazanmak istiyoruz. Bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Çalışmalarımız da iyi bir şekilde gidiyor. Onlar stadyumu doldurup coşkulu bir şekilde bizi destekledikleri zaman hiç şüphe yok ki itici bir güç olacaklar. Onları mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız."