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Fenerbahçe'de Hatayspor maçının hazırlıkları devam ediyor

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Fenerbahçe'de Hatayspor maçının hazırlıkları devam ediyor
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ve egsersiz çalışmalarıyla başladı.

Sahada çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, pas organizasyonlarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Hatayspor müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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