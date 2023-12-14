Fenerbahçe Yıldızı Umut Nayir'in Acı Günü

Ünlü futbolcu Umut Nayir ve eşi Enfal Diner Nayir, geçtiğimiz günlerde ailelerine katılacak yeni bir üyenin müjdesini almıştı. Ancak ne yazık ki bu sevinçleri uzun sürmedi. Çift, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları duygusal paylaşımla, 16 haftalık bebeklerini kaybettiklerini açıkladı.

Acı Haber ve Sosyal Medya Paylaşımları

Enfal Nayir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün doktor kontrolüne gittiğimizde 16 haftalık bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Bugün vedalaştık kızımızla. Bize ve acımıza saygı gösterip gereken hassasiyeti göstermenizi umuyoruz." ifadelerini kullandı. Bu haber, çiftin takipçileri ve sevenleri tarafından büyük üzüntüyle karşılandı.

Fenerbahçe Kulübü'nden Başsağlığı Mesajı

Fenerbahçe Kulübü, oyuncularından Umut Nayir ve eşi Enfal Diner Nayir’e başsağlığı dileklerini iletti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Umut Nayir ve değerli eşi Enfal Diner Nayir’in 16 haftalık bebeklerinin vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Oyuncumuza ve ailesine başsağlığı dileriz." denildi.

Toplumun Desteği ve Hassasiyeti

Böylesine zor bir zamanda, çiftin hayranları ve takipçileri sosyal medya üzerinden destek mesajları gönderdi. Toplum, bu acılı anlarında Nayir çiftine karşı gösterdiği hassasiyet ve saygıyla ön plana çıktı.