Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs salgın korona corona survivor
Türkiye garantör ülkedir, tarihten gelen hakları vardır
Türkiye garantör ülkedir, tarihten gelen...
Elmalı'daki istismar davasında mağdur iki kardeş devlet korumasına alındı
Elmalı'daki istismar davasında mağdur iki...
Marmara Denizi'nden 9 bin 394 metreküp müsilaj temizlendi
Marmara Denizi'nden 9 bin 394...
Dün kadına yönelik şiddetle nasıl mücadele ediyorsak bugün de yarın da mücadeleyi sürdüreceğiz
Dün kadına yönelik şiddetle nasıl...

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı

- Milli takımlara giden futbolcuların katılmadığı idmanda yeni transferler Steven Caulker ve Serdar Dursun da takımla çalıştı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yaptı.

Kulübün açıklamasına göre sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri zemininin bakımda olması nedeniyle ilk idmanını Dereağzı'ndaki Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirdi. İdman, antrenörler Volkan Demirel, Zeki Göle ile Fatih Yıldız'ın yönetiminde yapıldı.

Milli takımlara giden futbolcular ile Diego Perotti de idmanda yer almadı. Yeni transferler Steven Caulker ve Serdar Dursun takımla çalıştı.

Dayanıklılık, güç ve denge çalışmalarının ardından antrenmanda topla çalışmalar yapıldı. İdman koşu uygulamalarıyla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFutbolSüper LigSÜPERLİG
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.