Fenerbahçe, üstünlüğünü koruyamadı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan sarı-lacivertli takım, 23. dakikada Bright Osayi-Samuel'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Demir Grup Sivasspor, 45. dakikada Pedro Henrique'nin penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Fenerbahçe, ikinci yarıda daha baskılı bir oyun sergilemesine rağmen aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 10'a çıkardı. Sarı-lacivertli takım, bu sezon ligde ilk kez puan kaybı yaşadı ve kalesinde ilk defa gol gördü.

İkinci beraberliğini yaşayan Demir Grup Sivasspor ise puanını 2'ye yükseltti.

İlk Yarı

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

12. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ahmet Oğuz'un hatalı pası sonucunda sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada topu kapan Mesut Özil, meşin yuvarlağı Diego Rossi ile buluşturdu. Soldan şık hareketlerle ceza sahasına giren Rossi'nin uzak köşeye yaptığı vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.

17. dakikada gelişen Sivasspor atağında Ahmet Oğuz'un sağ çaprazdan ortasına Gradel'in altıpasın önünden uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

23. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta gelişen atakta Szalai, pasını ceza sahasına yönelen Luiz Gustavo'ya verdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı bekletmeden sol çizgideki Rossi'ye aktardı. Rossi'nin içeri çevirdiği topu Sivasspor savunması uzaklaştıramadı. Oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Osayi-Samuel'in altıpasın içinde yakın mesafeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.

45. dakikada Sivasspor beraberliği sağladı. 42. dakikada Luiz Gustavo'nun geri pasında kaleci Altay Bayındır'ın hatası sonucunda Henrique topu kaptı. Bu oyuncu Altay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Bir süre sonra VAR odasının uyarısıyla maçı durduran hakem Halis Özkahya, saha kenarına gelerek pozisyonu monitörden izledi ve penaltı kararı verdi. Penaltı atışında topun başına geçen Henrique, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci Yarı

83. dakikada meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde önünde bulan Zajc'ın seken topa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

86. dakikada soldan hücuma katılan Szalai'nin uzaktan şutunda kaleci Muammer meşin yuvarlağı son anda oyun alanına çeldi.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Sivasspor'a karşı son 5 maçta galibiyet yok

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile yaptığı son 5 müsabakada 3 puan elde edemedi.

Sivasspor'a karşı son galibiyetini 15 Mart 2019'da 2-1'lik skorla alan sarı-lacivertliler, rakibiyle daha sonra oynadığı 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Tisserand ve İrfan Can Kahveci sakatlandı

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand ile İrfan Can Kahveci, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle maça devam edemedi.

Tisserand, müsabakanın 21. dakikasında topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Saha içinde sağlık ekibinin müdahale ettiği 28 yaşındaki stoper, sağ bacağından yaşadığı sakatlık gerekçesiyle oyuna devam edemedi. Bu oyuncu yerine 22. dakikada Attila Szalai'ye bıraktı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Mesut Özil'in yerine 59. dakikada oyuna giren İrfan Can Kahveci sakatlandı. Sol bacağından sakatlanan milli oyuncu, 67. dakikada saha kenarına geldi. Burada ilk müdahalesi yapılan İrfan Can, bir süre kendisini denedi ancak sakatlığının sürmesi üzerine bu oyuncunun yerine 73. dakikada Max Meyer oyuna girdi.

Osayi-Samuel'in 2. golü

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli formayla 2. golünü kaydetti.

Geride kalan sezonun ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Osayi-Samuel, tüm kulvarlarda çıktığı 25. maçta 2. kez fileleri havalandırdı.

Osayi-Samuel, sarı-lacivertlilerin bu sezon ligde ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde oynadığı 6 müsabakada da görev yaptı.

Öte yandan yeni transfer Max Meyer, Fenerbahçe'de ilk maçına çıktı.

Sivasspor, VAR ile penaltı kazandı

Demir Grup Sivasspor, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı.

Müsabakanın 42. dakikasında kaleci Altay Bayındır ile girdiği ikili mücadelede Pedro Henrique yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya, bu pozisyonun ardından bir süre devam ettirdiği oyunu VAR odasının uyarısıyla durdurdu. Saha kenarına gelerek pozisyonu monitörden izleyen hakem Özkahya, penaltı kararı verdi. Henrique, 45. dakikada kullandığı bu penaltı vuruşunu gole çevirdi.

Hakem Halis Özkahya'ya tepki

Fenerbahçe taraftarı, maçın hakemi Halis Özkahya'ya büyük tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli futbolseverler, penaltı kararı bekledikleri pozisyonlar nedeniyle ve Sivassporlu futbolcuların yaşadığı sakatlıkların ardından oyunun sık sık durması gerekçesiyle Özkahya'nın aleyhine tezahüratta bulundu.