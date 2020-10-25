Fenerbahçe Trabzonspor'u 3 golle geçti

Süper Lig'in 6. haftasında yapılan maçta Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-1 yendi.
8. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında altıpas içinde Samatta'nın uygun durumda ıskaladığı topa arka direkte kale çizgisinin yaklaşık 1 metre gerisinde boş kalan Valencia kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.
15. dakikada Nwakaeme'nin ara pasıya savunma arkasına sarkan Abdülkadir Ömür, sağ çaprazda dar açıda kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya şut çekmek yerine altıpas gerisindeki Afobe'ye pas vermeyi denedi. Ancak top Afobe'nin uzağında kalınca bordo-mavili takım önemli bir fırsattan yararlanamadı.
23. dakikada Trabzonspor öne geçti. Fenerbahçe yarı alanının ortalarında hava topu mücadelesinde Sosa ile Lemos çarpışınca meşin yuvarlak Afobe'nin önünde kaldı. Aldığı topla ceza sahasına kadar ilerleyen bordo-mavili futbolcu, çizgi üzerinde hafif sol çaprazdan vurduğu meşin yuvarlağı kaleci Altay'ın solundan ağlara gönderdi: 0-1.
Müsabaka ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.