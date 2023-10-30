Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde...