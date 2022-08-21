Fenerbahçe, Tisserand'ın El İttifak'a transfer olduğunu açıkladı
Fenerbahçe, Kongolu savunma oyuncusu Marcel Tisserand'ın Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transfer olduğunu duyurdu.
SPOR 21.08.2022, 20:09
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Marcel Tisserand'ın transferi için Suudi Arabistan Ligi'nin İttifak FC Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Marcel Tisserand'a bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe'ye 2020-2021'de transfer olan 29 yaşındaki stoper, ilk sezonunda 25 lig maçında görev alıp bir gol attı. Tisserand, geçen sezon ise lig, Türkiye Kupası ve Avrupa olmak üzere 27 resmi karşılaşmada şans bulurken, bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemedeki Dinamo Kiev maçlarında oynayabildi.
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