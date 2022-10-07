Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Takımım şu anda çok öz güvenli

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, her maçı kazanmanın önemli ancak bu karşılaşmadaki galibiyetin gruptan çıkma yolunda daha büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

İyi bir maç çıkardıklarını dile getiren Jesus, "Kazanmak önemliydi. Her maçı kazanmak önemli ama bugünkü maçı kazanmak bizi gruptan çıkmaya bir adım daha yaklaştıracaktı. Savunmada güvenli bir oyun sergiledik. 2 gol attık ama 4-5 olabilirdi. Çok fazla pozisyon ürettik. Takımım şu anda çok öz güvenli. Sahada neredeyse her şeyi en iyi şekilde sergiliyor takımım. Toplu ve topsuz oyunda çok kuvvetliydik. Her defasında daha iyi olmayı umuyoruz." diye konuştu.

Oyuncularının yapmak istediklerini her maç daha iyi anladığını aktaran Jesus, Miha Zajc'ı oynatmaması yönündeki bir soruya şu yanıtı verdi:

"Miha'nın profesyonel anlamda hiçbir problemi yok. Tercihler benim tercihlerim. İdmanlarda elinden gelenin en iyisini yapıyor. Sizler oyuncuları sadece maçta görüyorsunuz ama ben hafta boyunca idmanlarda onları görüyorum. Kariyerim boyunca hep oyuncularıma 'Maçtaki gibi antrenmanlarınızda çalışın.' derim. Antrenmanlar, seçimlerimde çok önemli. O bölgede Arao, İsmail ve Crespo'yu değiştirerek oynattık. Mert'te var şu anda kendisi sakat. Arao da Beşiktaş maçında sakatlandı. Miha oynayabilirdi, kafamda bu vardı ama sonra Arda'yı oyuna sokmaya karar verdim. Taraftarlar onun oynamasını görmek istiyorlar. Onun da oynayacağı zamanlar gelecektir. Crespo'yu dinlendirmek için çıkarmak istedim fakat Arda'yı sokmak istedim. Profesyonel anlamda Zajc'ın benimle yaşadığı bir problem yok. Daha kötü durumda olan oyuncular var, mesela Bruma'yı ben buraya çağırdım ama Avrupa Ligi kadrosuna yazamadık."

AEK Larnaca Teknik Direktörü Luis Oltra'nın kendisi için kullandığı övgü ifadelerinden memnuniyet duyduğunu aktaran Jesus, Mert Hakan ve Willian Arao'nun sakatlıklarına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Meslektaşımın söylediklerinden memnuniyet duyuyorum. Avrupa'da çok fazla tecrübem var. Bu turnuvada 2 defa final oynadım. Bu yüzden normal. Meslektaşımın güzel sözlerinden memnun oluyorum. Beşiktaş maçı sonunda Mert Hakan'ın sakatlığına baktığımızda 3-4 haftalık bir teşhis konuldu. Arao da 4 günde 2 maç yaptı pazar yine maçımız var, bu kadar yoğun takvimde olduğunuzda bu normal. Rotasyonu bu yüzden yapıyoruz. Mert Hakan ve Arao bu yüzden bir süre takımda olamayacak."

Grupta daha önce Rennes ve Dinamo Kiev'i favori gördüğünü ancak oluşan puan durumu sonrasında fikrinin değiştiğini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Güncel puan durumuna bakınca fikrim değişti. Kiev, Rennes'e kaybetti şu an puanları yok, Kiev dışarıda kaldı. Yarış hala Rennes, Fenerbahçe ve AEK Larnaca arasında devam ediyor. Şu anda 4 puan gerideler ama Kıbrıs'ta zor bir maça çıkacağız. Zor atmosferde oynayacağız. Bu yoğun tempoda umarım başka sakatlık yaşamayız." ifadelerini kullandı.

İki kulvarda oynamanın zorluklarına değinen Jesus, "Büyük takım olmak istiyorsanız buna alışmanız gerekiyor. Büyük takımlar hem kendi liglerinde hem de Avrupa'da yarışırlar, bunu daha önce de söyledim. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığınız zaman ekstra bir gününüz daha oluyor ancak Avrupa'da durum daha karmaşık. Perşembe-pazar oynuyorsunuz, nadiren pazartesi oluyor." diyerek sözlerini tamamladı.

"Grupta namağlup ilerliyoruz"

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. haftasında Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı 2-0 yenen Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu İsmail Yüksek, son dakikaya kadar sahada Fenerbahçe formasına layık bir mücadele vermeye çalışacağını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına bir açıklama yapan başarılı futbolcu, değerli bir galibiyet aldıklarını düşündüğünü belirterek, "İstek ve mücadele anlamında çok değerli bir galibiyet aldık. Grupta namağlup ilerliyoruz. Bugünse iyi mücadele ettik taraftarımızla birlikte. Gerçekten sahada inanılmaz bir ambiyans yarattılar. Coşku, istek üst düzeydeydi. Son dakikaya kadar da istedik maçı ve kazanmayı bildik." dedi.

Bu maçı unutacaklarını ve ligde Karagümrük maçına hazırlanacaklarını kaydeden Yüksek, "O maça konsantre olmamız gerekiyor. Taraftarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten onlarla birlikte inanılmaz bir seviyeye çıkıyoruz kendi sahamızda. İnanılmaz bir ambiyans yaratıyorlar. Onların önünde oynamak benim için de ayrı bir gurur." diye konuştu.

Maçın iyi oyuncularından biri olduğu hatırlatılarak performansı sorulan sarı-lacivertli oyuncu, "Tabii kötü günüm de olacak ama ben her zaman çalışmaya devam edeceğim. Formda kalmak için her şeyimi vereceğim. Son dakikaya kadar sahada Fenerbahçe formasına layık bir mücadele vermeye çalışacağım. Ama bugün iyi oynadığımı düşünüyorum ben de. Ama diğer takım arkadaşlarımı da es geçemem. Herkes çok iyiydi." ifadesini kullandı.

"Hocamızın bende gerçekten emeği büyük"

Türkiye'de artık bir 6 numaralı oyuncu olarak kabul gördüğü belirtilerek, bu pozisyonunu benimseyip benimsemediği de sorulan Yüksek, şu yanıtı verdi:

"Benimsedim dersem yalan olur açıkçası. Ama öğrenmeye çalışıyorum ve öğrenmek istiyorum. Oynadığım mevki gerçekten zor bir mevki. Aslında ileriye topu başlatan ilk oyuncu 6 numara. Savunmayı başlatan da hücumu başlatan da ilk oyuncu. Ama hocamızın bende gerçekten emeği büyük. Onunla birlikte her şeyi öğreniyorum. Savunmayı, hücumu, toplu oyunu, topsuz oyunu. Alışmaya çalışıyorum. Alışmaya da başladığım söylenebilir aslında."

İsmail Yüksek, Avrupa Ligi grubundan lider çıkmak için son dakikaya, son güne, son maça kadar mücadele vereceklerini vurguladı.

Yüksek, "Fenerbahçe olarak en büyük isteğimiz ülke puanını en üst seviyelere çıkarmak. Biz bunun uğraşındayız aslında. Zor bir deplasmana gideceğiz UEFA'da, Larnaca'ya. Onların da iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Onlara yakışan bir oyun sergilediler ama kendi sahamızda puan vermek biraz yanlış olurdu. Biz Fenerbahçe'ye layık mücadele etmeye çalışıyoruz. Orada da burada da Dinamo Kiev deplasmanında da. Her şeyimizi veriyoruz biz son dakikaya kadar tüm takım arkadaşlarımla." değerlendirmesinde bulundu.