Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Bu gruptan çıkmak için yeterli kadro kalitemizin olduğunu biliyoruz

Ülker Stadı'nda maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, dengeli bir gruba düştüklerini belirtti.

Dinamo Kiev karşılaşmasından galibiyetle ayrılmak istediklerini vurgulayan deneyimli teknik direktör, "Bu gruptan çıkmak için yeterli kadro kalitemizin olduğunu biliyoruz. Üç takım dengeli. Rennes, Dinamo Kiev ve Fenerbahçe. Yarınki maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Rakibimizle bir ay önce karşılaştığımız döneme göre daha güçlüyüz." diye konuştu.

Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-jae ile yolları ayırdıklarını hatırlatan Jesus, transfer döneminin yakında kapanacağını ve ellerindeki kadroya odaklanmaları gerektiğini aktardı.

En büyük hedefinin ligi şampiyon tamamlamak olduğunu yineleyen Jesus, şunları kaydetti:

"En büyük hedefimiz ligi kazanmak, buraya bu yüzden geldim. Şu anda rakipleri daha iyi tanıyorum. Avrupa Ligi ve Avrupa turnuvalarında toplanan puanlar, ülke futbolu için çok önemli. Türkiye'nin ülke futboluna ve kulüp sıralamasına bakınca gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Avrupa'da oynayan Türk takımları puanlar toplamalı. Yoksa bir sonraki şampiyon, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için eleme oynamak zorunda kalacak."

Listeye yazılamayan oyuncular durumunun kendisi için yeni bir şey olmadığını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, Bruma'ya ilişkin ise şunları anlattı:

"Bruma, grup aşamasındaki listeye dahil edilmedi ama zaten burada toplam 6 maç oynayacağız. Kendisi yaklaşık bir aylık bir sakatlıktan çıktı. Ligde 14 oyuncu seçmemiz gerekiyor. Portekiz'de de bu durum 17 idi. Bruma da son dönemde sakattı. Bu dönemde grup aşamasında liste dışında olabileceğini düşündüm. Gruplardan çıkarsak listeye yeniden dahil olabilir. Belli kararlar almamız gerekiyor. Mevcut koşullarda içlerinden en iyisini seçmemiz gerekiyor."

Futbolda her zaman ikinci bir şansın geleceğine inandığını dile getiren Jesus, "Dinamo Kiev ile tekrar eşleştik. Futbolda her zaman ikinci bir şans ayağınıza gelir. Şu an daha güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Onlarla oynadığımız ilk eşleşmede futbolda çok sık olmayan şeyler başımıza geldi. Bu maça ayrı bakmıyoruz. Gruptaki diğer rakipler gibi bir maç. Bir teknik direktör olarak rakiplerime saygı gösteriyorum." şeklinde görüş belirtti.