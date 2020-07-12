Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona survivor salgın
Heybeliada'daki yangınla alakalı 3 gözaltı var
Heybeliada'daki yangınla alakalı 3 gözaltı...
Türkiye'de Kovid-19'dan 194 bin 515 kişi iyileşti
Türkiye'de Kovid-19'dan 194 bin 515...
Ankaragücü evinde Galatasaray'ı yendi
Ankaragücü evinde Galatasaray'ı yendi
Ayasofya'nın statüsüyle ilgili nihai karar mercii Türk milletidir
Ayasofya'nın statüsüyle ilgili nihai karar...
15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi
15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı...

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA ? SAAT KAÇTA? NASIL İZLERİM ? LİNK

Saat 21.00'da başlayacak bu önemli mücadele beIN SPORTS HD 1'den ekranlara gelecek...

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA ? SAAT KAÇTA? NASIL İZLERİM ? LİNK

Süper Lig tarihinde 28. Kez karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor rekabetinde istanbul temsilcisinin 17, Sivas ekibinin ise 5 galibiyeti bulunuyor... Ligde 50 puanı bulunan Fenerbahçe, son üç maçını da kazanarak gelecek sezon avrupa'dan mahrum kalmak istemiyor... Sivasspor'un hedefi ise dört maçlık kazanamama serisine son vererek tablodaki avantajını korumak...

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSivassporLinkIzleBeinssporNasıl IzlerimSaat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.