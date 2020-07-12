Süper Lig tarihinde 28. Kez karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor rekabetinde istanbul temsilcisinin 17, Sivas ekibinin ise 5 galibiyeti bulunuyor... Ligde 50 puanı bulunan Fenerbahçe, son üç maçını da kazanarak gelecek sezon avrupa'dan mahrum kalmak istemiyor... Sivasspor'un hedefi ise dört maçlık kazanamama serisine son vererek tablodaki avantajını korumak...
FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA ? SAAT KAÇTA? NASIL İZLERİM ? LİNK
Saat 21.00'da başlayacak bu önemli mücadele beIN SPORTS HD 1'den ekranlara gelecek...
12 Temmuz 2020 Pazar 13:16