FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA ? SAAT KAÇTA? NASIL İZLERİM ? LİNK

Süper Lig tarihinde 28. Kez karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor rekabetinde istanbul temsilcisinin 17, Sivas ekibinin ise 5 galibiyeti bulunuyor... Ligde 50 puanı bulunan Fenerbahçe, son üç maçını da kazanarak gelecek sezon avrupa'dan mahrum kalmak istemiyor... Sivasspor'un hedefi ise dört maçlık kazanamama serisine son vererek tablodaki avantajını korumak...