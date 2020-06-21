Fenerbahçe puan alamadı

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.

22. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahası önünde sol çaprazdaki Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Vedat Muric, penaltı noktasının gerisinden bekletmeden sol ayağıyla şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

28. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Vedat Muric'in yerden pasında Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'den döndü. Pozisyonu takip eden Hasan Ali, topu Deniz Türüç'e aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktasının gerisinden bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortasında Hajradinovic'in altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Altay Bayındır, yere çarpan topu kornere çeldi.

36. dakikada Tolga Ciğerci'nin kendi yarı sahasından güzel pasında topla buluşan ve soldan ceza sahasına giren Rodrigues, meşin yuvarlağı Ozan Tufan'ın önüne bıraktı. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden uygun durumda yaptığı vuruşta top yan direkten oyun alanına döndü.

55. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic, topu Thiam'ın koşu yoluna gönderdi. Bu oyuncunun Luiz Gustavo'yu şık bir şekilde çalımladıktan sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

78. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Mehmet Ekici'nin ayak içi vuruşunda kaleci Ramazan Köse, soluna uzanarak topu çeldi ve meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

Aynı dakikada ev sahibi takımda sağ çaprazdan Yusuf Erdoğan'ın şutunda maçın hakemi Fırat Aydınus, meşin yuvarlağa Hasan Ali Kaldırım'ın eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında tekrar izleyen ve oyun kuralları içinde değerlendiren hakem Aydınus, penaltı kararını iptal etti.

88. dakikada Fenerbahçe'nin golü iptal edildi. Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan ceza sahasına ortasında kalesini terk eden kaleci Ramazan Köse'den önce topa kafayı vuran Mevlüt Erdinç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR odasıyla görüşen Fırat Aydınus, gol pozisyonunun başlangıcında Fenerbahçeli futbolcu Zajc'ın topu eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

90+3. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Altay'ın ayağıyla uzaklaştırmak istediği top, Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

90+6. dakikada Vedat Muric'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Ramazan Köse, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Kasımpaşa, karşılaşmayı 2-0 üstün tamamladı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'da kayıp

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Fenerbahçe, puan kayıplarını sürdürdü.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında net gol pozisyonlarından yararlanamayan sarı-lacivertli ekip, 55. dakikada Thiam'ın golüne engel olamadı. Kalan bölümde gol için oyunu rakip yarı alana yıkan Fenerbahçe, arka alanda boşluklar bıraktı. 90+3'üncü dakikada Yusuf Erdoğan'ın şık golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe, bu mağlubiyetle haftayı 43 puanla kapattı.

Deplasmanlarda gol sıkıntısı

Fenerbahçe, ligde üst üste 2. deplasmanında da gol atma başarısı gösteremedi.

Ligin 26. haftasında konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilen sarı-lacivertli ekip, Kasımpaşa karşısında da sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Rodrigues ve Ozan etkisiz kaldı

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues ve Ozan Tufan, Kasımpaşa karşısında etkili olamadı.

Sarı-lacivertlilerin hücumda en önemli isimleri arasında yer alan Rodrigues, maçta forma giydiği bölümde etkisiz oynadı ve gol pozisyonuna girmekte zorlandı.

Rodrigues, 64. dakikada yerini Miha Zajc'a bıraktı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Ozan Tufan ise ikinci yarıda ilk devredeki görüntüsünden uzakta kaldı.

Mücadelenin 36. dakikasında çok net bir gol pozisyonundan yararlanamayan Ozan, 64. dakikada yerini Mehmet Ekici'ye bıraktı.

Mevlüt'ün golü VAR'a takıldı

Fenerbahçe'nin Mevlüt Erdinç ile bulduğu gol iptal edildi.

Mücadelenin 85. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun yerine oyuna dahil olan Mevlüt, 88. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında topu ağlarla buluşturdu.

Hakem Fırat Aydınus, VAR odasıyla görüştüğü gol pozisyonunun başlangıcında Fenerbahçeli futbolcu Zajc'ın topu eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

Penaltı VAR'dan döndü

Mücadelenin 78. dakikasında hakem Fırat Aydınus, Kasımpaşa lehine penaltı noktasını gösterdi.

Bu dakikada sağdan topla hareketlenen Yusuf Erdoğan'ın şutunda meşin yuvarlak Hasan Ali Kaldırım'dan döndü.

Hakem Aydınus, penaltı noktasını işaret ederek Hasan Ali'ye elle oynadığı gerekçesiyle sarı kart gösterdi.

VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında tekrar izleyen ve oyun kuralları içinde değerlendiren Aydınus, hem penaltıyı hem de Hasan Ali'nin sarı kartını iptal etti.

Kasımpaşa, ligde 14 maç sonra kazandı

Kasımpaşa, ligde Fenerbahçe'yi 14 maç sonra mağlup etmeyi başardı.

Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe'yi ligde en son 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık skorla geçmişti.