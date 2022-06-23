Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma: Gerçekleştirmek istediğimiz çok hedef var

FBTV'ye konuşan Portekizli kanat oyuncusu, "Kendimi çok iyi ve mutlu hissediyorum. Fenerbahçe gibi büyük bir takıma geldim. Ne mutlu ki şu anda buradayım. Sıkı bir şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor çünkü bu sene gerçekleştirmek istediğimiz çok hedef var. Burada çok iyi bir şekilde karşılandım. Şimdi çok çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Jorge Jesus'un çalışmayı çok sevdiğini vurgulayan 27 yaşındaki oyuncu, şöyle devam etti:

"Jorge Jesus, dünyaca bilinen çok büyük bir teknik direktör. Onu zaten herkes tanıyor. Çalışmayı gerçekten çok seviyor. Çok çalışkan birisi. Ona birazcık zaman tanımamız gerektiğini düşünüyorum çünkü kulübe, oyunculara ve ülkeye alışması gerekiyor. Hiç şüphe yok ki alıştıktan sonra güzel bir sezon geçireceğiz. Sezonun bu evresinde takımlar çok yoğun bir çalışma temposuna giriyorlar. Biz oyuncular da tatilden yeni çıktık. Zaman zaman bu tempoda zorlansak da, zamanla alışıp daha kolay geleceğini düşünüyorum."

Takımdaki herkesin aynı hedefe odaklanmasının önemine değinen Bruma, "Fenerbahçe'nin şampiyonluklar kazanması gerekiyor. Fenerbahçe'nin oynadığı her maçı kazanmak için oynaması ve hak ettiği tüm kupaları kazanması gerekiyor. Fenerbahçe'nin oynadığı bütün turnuvalarda şampiyonluğu hedeflemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bruma, forma rekabetinin önemine de değinerek Fenerbahçe'nin harika bir taraftara sahip olduğunu ifade etti.

Tecrübeli oyuncu, Dinamo Kiev eşleşmesi ve UEFA Şampiyonlar Ligi hakkında ise şunları kaydetti:

"Önümüzdeki ilk oynayacağımız resmi müsabaka Dinamo Kiev maçı. Bütün odağımız o maçta olacak. Önemli olan takımın Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmesi. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyor ve bu hem takım hem oyuncular hem de taraftarlar için çok önemli. Birlikte çalışırsak bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Her oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde yer almak ister. Bu hem kulüp hem futbolcular hem de taraftarlar için büyük bir motivasyon. Fenerbahçe'nin tekrardan Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmesi gerekiyor. Taraftarların tekrardan mutlu olmaya geri dönmesi gerekiyor. Biz de bunun için çalışıyoruz. Maç maç düşünmemiz gerekiyor. Uzun bir sezon olacak ama çok çalışacağız."