Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak.
SPOR 18.07.2022, 22:01
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu.
Kuraya seribaşı olarak katılan Fenerbahçe, 2. eleme turunda karşılaşacağı Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını elemesi halinde 3. turda Sturm Graz ile eşleşti.
Sarı-lacivertli ekip, 3. tura kalması halinde ilk maçını 2 veya 3 Ağustos'ta evinde, ikincisini ise 9 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edip, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda devam edecek. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki muhtemel rakibi ise Partizan (Sırbistan) veya Slovacko (Çekya) olacak.
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