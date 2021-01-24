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Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi için Arsenal ile anlaştığını açıkladı

KAP'ta yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır." denildi.

Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi için Arsenal ile anlaştığını açıkladı

FenerbahçeMesut Özil'in transferi konusunda İngiltere'nin Arsenal Kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır." denildi.

3,5 yıllık sözleşme

Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiltere'nin Arsenal Kulübünden bonservissiz şekilde transfer edilen 32 yaşındaki oyuncu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

"Rüya gerçek oldu" başlıklı açıklamada, "Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçe'miz için mücadele edecek. Kendisine sarı-lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sağlık kontrolü

Mesut Özil, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Mesut Özil, Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti." denildi.

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