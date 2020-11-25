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Fenerbahçe Kulübü: Samatta'nın tedavisine başlandı

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsü Samatta'nın sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada Samatta'nın tedavisine başlandığı bildirildi.

Fenerbahçe Kulübü: Samatta'nın tedavisine başlandı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dünkü maçta ayağına darbe alan Mbwana Samatta'nın çekilen MR'ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı. 

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