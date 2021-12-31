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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: Ülke ve toplum olarak refah ve barış içerisinde geçireceğimiz bir yıl diliyorum

Koç, mesajında "2022'nin, ülke ve toplum olarak refah ve barış içerisinde geçireceğimiz, kadına şiddet olaylarının yaşanmadığı, gençlerimizin yarınlara umutla baktığı, sağlık, mutlu ve huzur dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: Ülke ve toplum olarak refah ve barış içerisinde geçireceğimiz bir yıl diliyorum

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Koç, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 3 Temmuz Davası'ndaki haklılıklarının kanıtlanmasını 2021 yılının kendileri için en anlamlı adım olduğunu belirtti.

Kararın, gelecek günler için en umutlu haberlerden olduğunu vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Bu konuda atacağımız adımlarla kulübümüzün elinden alınan haklar için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Sizlerle birlikte kulübümüzün çatısı altında, büyük bir aile olarak beraberliğimizin hiç eksilmediği, omuz omuza sarı-lacivert başarıları eşsiz desteklerinizle yaşayacağımız bir yeni yıl diliyor; 2022'nin, ülke ve toplum olarak refah ve barış içerisinde geçireceğimiz, kadına şiddet olaylarının yaşanmadığı, gençlerimizin yarınlara umutla baktığı, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum."

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