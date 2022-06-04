Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: İnşallah beklentilerimiz gerçekleşir ve biz şampiyon oluruz

Fenerbahçe Kulübünün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısında konuşan Koç, çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Taraftarların bir nebze durum değerlendirmesi yapmakta geçmişe nazaran zayıf olduğunu ifade eden Koç, şunları söyledi:

"Hangi yolda tercih yapsak bizim için kazan kazan olmayacak biliyoruz. Taraftarlarımız bir nebze durum değerlendirmesi yapmakta geçmişe nazaran zayıf. İki maç kötü giderse iyi işleyen sistem vardı olacak. İsmail hoca olsa 'A plus hoca sözünüz vardı' olacak. 2 senedir ilk sezon sonundan itibaren gönlümün bir yerinde bu hocayı getirme hayalimiz vardı. İmkanlarımız çerçevesinde gücümüz yettiğinin en iyisini getirdiğimizi düşünüyorum. Ağzınızla kuş tutsanız ne kadar iş yaparsanız yapın diğer branşlarda ne kazanırsanız kazanın o top, 3 çizginin arasından geçmezse hiçbir şeyin kıymeti kalmıyor. Atabileceğimiz en büyük kurşunu attık bana göre. İnşallah beklentilerimiz gerçekleşir ve biz şampiyon oluruz."

Fenerbahçe'nin şanssız gidişatını kırması durumunda kupaların üst üste geleceğine inandığını vurgulayan Koç, "Benim pes etmem için hem içerden hem dışardan çok uğraşıldı. İçerdekilere rica ediyorum müsaade edin tek vücut olalım, aynı hedefe odaklanalım. Dışardakilere bir şey diyemem. Benim kolay kolay pes etmeyeceğimi anlamışınızdır. Benimle olan derdinizden dolayı camiamızın, kulübümüzün, sporcularımızın etrafında yarattığınız soru işaretleri en çok Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Artık kenetlenme, Fenerbahçe'ye destek olma vakti." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 100. yılında Fenerbahçe'nin kenetlenmesi gerektiğini belirten Koç, şöyle devam etti:

"Jorge Jesus tesislerimizden çok etkilendi ama baktığınız zaman altyapı takımlarımızla ilgili diğer operasyonlarımız dar imkanlarla faaliyetlerini sürdürüyor. En büyük hayalim buraya örnek olacak bir futbol akademisi bırakarak tüm futbol faaliyetlerimizi aynı yerde göstereceğimiz bir tesis hatta sportif anlamda bir eser oluşturmak. O rüya gerçekleşmek üzere. İlk hedef futbolu buraya taşımak ikinci hedef kademe kademe Derağzı'ndaki operasyonları yeniden inşa etmek. Orayı tam bir kampüs haline getirmek. Burası 30 yıl süreyle kulübümüze tahsili gerçekleşti. Devletimizin başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili tüm birimlerine Bakanlarımız Murat Kurum ve Hulusi Akar'a bu rüyanın gerçekleşmesi için gereken araziyi tahsil ettikleri için teşekkür ediyorum. Bizim akademimiz diğer tüm kulüplere örnek olacak."

Koç, Maltepe ilçe sınırında Samandıra'ya 600 metre mesafedeki tesisin 29 Ekim 2023'e kadar tamamlanmasının planlandığı bildirdi.

"Beterin beteri var konumuna gelmekten korkuyorum"

Fenerbahçe'nin şike kumpasından aklandığını ve tazminatlar için gereken süreçleri işleteceklerini kaydeden Koç, TFF Başkan adaylığına ilişkin ise şunları kaydetti:

"İki adaydan bahsediliyordu bir aday çıktı. Herhalde tarihin en kötü, en tutarsız, en garip ve verdiği kararlarla futbolun menfaatine en uzak, kullanılmaya en elverişli bir federasyonla buraya kadar geldik. 3 senedir istediğimiz B takımlar ligi de belli değil. Yeni bir seçim oluyor, bu seçim dönüm noktasıdır. Türk futbolunun en önemli noktalarındandır. O kadar çok sorunumuz yığınla problemimiz var ki bu gidişat gidişat değil. Beterin beteri var konumuna gelmekten korkuyorum. Tüm kulüplere sesleniyorum futbolla alakası olmayan, iş dünyasının bir mensubunun futbol dünyasıyla alakalı insanlara danışmadan veya bir ikisine danışarak Sayın Cumhurbaşkanımıza bir isim götürülerek 'bu kişi TFF başkanı olursa iyi olur' denmesini ve gidişatın 'Beyefendi istiyor' lafları altında geliştirilerek bizlere sunulması Fenerbahçe olarak kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Ne tesadüftür ki aynı kişi bir evvelki TFF yönetiminin oluşumunda da yer alan kişidir. Bundan sonra TFF Başkanı olacak kişinin yumuşak karınlarının olmaması gerektiğini paylaşmıştım. Devletimiz kamuya personel alırken o kadar ince detaylı sorgulamalar yapıyor ki bir daha söz konusu terör örgütüne mensup kimsenin devlet personeli olmaması için müthiş bir filtreden geçiriyor. İkinci el bir telefon alan kişinin telefonunda yakından uzaktan ilgisi olmamasına rağmen Baylock çıktığı için kişinin sıkıntılar yaşadığını bildiğimiz pek çok örnek var. TFF'nin bana göre aynı hassasiyet aynı incelikle yönetim kurulundan personeline kadar aynı anlayışla belirlenmeli. Fenerbahçe olarak biz bunu gündeme getirmek zorundayız. Çünkü Fenerbahçe bu örgütün saldırısına uğradı. 10 yıl sonra bunu konuşuyoruz hala."

"Türk futbolunun içinde bu örgütün unsurları hala devam etmektedir"

Ali Koç, Türk futbolu içerisinde hala FETÖ mensuplarının olduğunu iddia etti. 2011'den sonra Fenerbahçe'nin hem itibar hem de başarı olarak gerilediğini hatırlatan Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk futbolunun içinde bu örgütün unsurları hala devam etmektedir. Şu an bir kişi resmi adaydır. Benim sevdiğim saydığım dost olarak bildiğim biridir. Fenerbahçe'nin hem bu konudaki hassasiyetini, hem federasyonunun Türk futbolu Trabzonlulaştırma rahatsızlığını duyduğumuzu biliyorsunuz. TFF Başkanı olacak kişinin ailesinden birinci derece kan bağı bu yapıyla dün, bugün ve yarın hiçbir ilişkisi olmamalı. Yeni bir aday bulunması ivedilikle şarttır. Hiçbir şüpheye yer olmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum lütfen bu hatadan dönelim. Söz konusu adayla şahsen bir sıkıntım yok dostumdur ama elimdeki bilgiler çerçevesinde onda yumuşak karın oluşturabilecek durum söz konusudur. Bütün Fenerbahçelilerin bu konuyu yakından takip etmesini rica ediyorum. Destekleriniz için teşekkür ederiz."